Lapseni on odottanut oikomishoidon aloitusta Helsingissä nyt 15 kuukautta. Oikomishoidon tarve on merkittävä ja todettu vuosia sitten. Lapseni aika peruuntui suun terveydenhuollon toimesta useita kertoja keväällä ja syksyllä 2020, jolloin lapsen suu kuvattiin ja muotitettiin. Uusia aikoja ei kuitenkaan ole tarjottu tämän jälkeen lupauksista huolimatta.

Olen ollut yhteydessä Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon kevään aikana kolme kertaa asian edistämiseksi. Vain yhden kerran minulle on soitettu takaisin, enkä saanut viiveeseen minkäänlaista selitystä. Oli poikkeusaika tai ei, 15 kuukautta on kohtuuton odotusaika. Lisäksi on luokatonta asiakaspalvelua jättää asiakas epätietoisuuteen ilman yhteydenottoja ja hoitoa.

Maija Gustafsson

Helsinki

