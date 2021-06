Kesäpaikallani Mikkelissä olen käynyt hävitystaistelua lupiineja vastaan – jo kolmatta kesää.

Ajaessani äskettäin Mikkelistä Kouvolan kautta Helsinkiin näin teiden molemmin puolin valtavasti sinisiä lupiineja. Ennen joukkoon mahtui valkoisia ja vaaleanpunaisia kukkia, mutta nyt näkyi vain sininen kukkameri. Luulen, että muillakin Suomen tieosuuksilla näky on yhtä pelottava. Hävitysmääräyksen saanutta kurtturuusuakaan ei mahtunut joukkoon.

Kesäpaikallani Mikkelissä olen käynyt hävitystaistelua lupiineja vastaan – jo kolmatta kesää. Kiskon jätesäkkiin yli metrin pituiset kukkavanat, puolen metrin lehtipehkot ja viiden sentin korkuiset lupiininalut. Olen voittamassa taistelun.

Nyt olen laajentanut hävitystaisteluni läheisille tienvarsille. Paikallinen jäteasema ottaa lupiinijätteen poltettavaksi ilmaiseksi. Vieraslaji lupiini ei peitä minun rakkaita kesäkukkiani!

Valtateiden varsilla lupiini on vallannut jo maaperän. Jokainen uusi kasvi tuottaa valtavan määrän uusia siemeniä, jotka säilyvät vuosia itämiskelpoisina. Lupiini tulisi niittää pari kertaa kesässä – ennen kukkavarsien kehittymistä. Tätä ei ole tehty, ja lupiini on jo päässyt leviämään tienvarsilta pelloille ja metsien reunoille. Voittokulku on varma.

Kutsun kaikki pihojen ja pikkuteiden lupiinien perkuutalkoisiin. Suuret alueet ovat muiden kuin yksityisten vastuulla. Uskallan epäillä, ettei talkoohenkeä synny; emmehän saa itse poimittua edes mansikoitamme ja mustikoitamme, vaan siihen työhön tarvitsemme ulkomaista työvoimaa. Jääkää siis hyvästi kauniit Suomen kesäkukat. Lupiini on tullut levitäkseen yhä laajemmalle.

Hilkka Nuutilainen

Helsinki

