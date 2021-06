Keskustatunnelin rakentaminen ja yksityisautoilun tukeminen on kestämätöntä

Suunnitelma keskustatunnelin rakentamisesta Helsinkiin vaikuttaa erikoiselta. Luontokadon aikana ympäristö ei voi mukautua autoilun yksinvaltaan.

Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen (kok) on kertonut elvyttävänsä jo aiemmin haudatun suunnitelman keskustatunnelista (HS 14.6.). Tämä olisi tarkoitus rahoittaa velkarahalla, mahdollisesti myös pyytäen EU:lta tukea.

Suunnitelma on erikoinen ottaen huomioon kokoomuksen agendan siitä, miten velkaa ei haluta ja miten samaan aikaan Helsingin kaupunki ei pääse sopuun esimerkiksi kouluille jaettavista rahoista.

Erikoisuuden lisäksi on kestämätöntä lisätä Helsinkiin yksityisautoilua. Helsinkiä on mahdollista tehdä esteettömäksi ja saavutettavaksi muillakin tavoilla. Niillä tavoilla saattaa olla toki kalliimpi hintalappu, mutta lopputulos on taatusti kestävämpi jälkipolville. Nykyisen luontokadon ja lähestyvän ympäristökatastrofin aikana ei voi olla niin, että ympäristö mukautuu autoilun yksinvaltaan, ja varmasti jokainen puoluetaustastaan riippumatta tunnustaa yksityisautoilun suuret vaikutukset pahenevaan tilanteeseen.

Keskustatunnelisuunnitelmaa ei puolla kestävä kehitys, talous eivätkä edes hetkellisesti myönteiset työllisyysvaikutukset. Erityisesti jälkimmäiseen vetoaminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Voisiko Helsingin keskustan jättää rauhaan ja ottaa oppia muista maista, joissa vanha, autoista rauhoitettu keskusta palveluineen on saavutettavissa jalkaisin, ratikalla tai pyörällä? Ihan varmasti ihmiset käyttävät metroakin mennessään ostamaan luksustuotteita kivijalkamyymälöistä.

Pauliina Laine

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.