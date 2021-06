Matemaattinen osaaminen on tärkeää, mutta sen lisäksi tarvitaan muutakin osaamista

Koulutuspolitiikka on alistettu taloudellisille utopioille, joiden keskiössä ovat innovointipuhe ja osaajavalmennus. Onko kaikkien lahjakkaiden ja luovien lasten ryhdyttävä koodaamaan?

Suvi Pasanen kirjoitti (HS 16.6.) matemaattisen lahjakkuuden liian suuresta painoarvosta eri alojen opiskeluoikeuden saamisessa. Pasanen kertoi pitkän työkokemuksensa perusteella, että teknologiafirman matemaattisesti lahjakkaiden yksilöiden on usein vaikea pukea ajatuksiaan sanoiksi. Avuksi tarvitaan suomea ja muita kieliä opiskelleita, kielellisesti kyvykkäitä ihmisiä, jotka korjaavat tekstit ymmärrettäviksi.

Looginen päättelykyky ei kehity vain matematiikalla vaan myös opiskelemalla esimerkiksi kieliä, historiaa, filosofiaa tai pohtimalla arjen käytännöllisiä ongelma. Monet luovat keksijät ovat olleet maaseudun kasvatteja, tulevia yrittäjiä, jotka oppivat jo lapsina ”innovoimaan” ja tekemään omin käsin sen, mitä tarvittiin.

Kilpailukykyä palveleva ”osaajavalmennus” aloitetaan nyt jo alaluokilla. Koulut ovat kilparatoja ja lajittelukeskuksia, jotka aiheuttavat oppilaille kelpaamattomuuden tunteita ja masennusta. Olisiko jokaisen lahjakkaan, luovan lapsen, kiellettävä omat haaveensa ja erityislahjakkuutensa tullakseen yhteiskunnan, vanhempiensa ja opettajiensa hyväksymäksi koodaajaosaajaksi?

Kun lääkärillä on sosiaalista lahjakkuutta ja kykyä ymmärtää potilaan tunteita ja pelkoja, hän voi parantaa monia pelkällä olemuksellaan. Ei lääkärin tarvitse ratkoa työssään matemaattisia ongelmia. Hänet on valitettavasti pakotettu työkiireidensä keskellä aikaa vievään kirjalliseen raportointiin. Sitä ohjaavat tietokonejärjestelmät, jotka toimivat, tai eivät toimi.

Suomi tarvitsee akateemisten alojen ohella ammatillisen koulutuksen arvostamista. Ammattitaitoinen rakentaja, kampaaja, hoitaja, muusikko, taiteilija ja urheilija ovat oman alansa osaajia.

Koulutuspolitiikka on alistettu taloudellisen kasvun utopioille. Opettajien pedagoginen ammattitaito, ammattietiikka ja moraalinen vastuu oppilaista on päättäjille toisarvoista. Innovointipuhe on tärkeintä. Tämän toteaminen ei tarkoita vähääkään älykkyyden, matemaattisen lahjakkuuden, teknologian tai taloudellisen kilpailukyvyn väheksymistä, vaan arkijärkeä.

”Koneiden ohjaama tulevaisuus pelottaa”, avautui yllättäen kokenut hoitaja, jolta sain juuri rokotuksen. Hyviä nuoria hoitajia heitellään sinne sun tänne, pysyviä hoitosuhteita ei ole, ja aikaisemmin kirjatut hoitoraportit ovat usein pelkkää siansaksaa. Ehkä kritiikki loppuu, kun robotit korvaavat ihmisen ja vanhainkoditkin ovat pelihalleja.

Kari Uusikylä

didaktiikan emeritusprofessori, Vaasa

