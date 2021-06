Se, mikä pitää Suomen ylipäänsä asuttuna ja toimintakykyisenä, ovat eri puolille maata sijoittuneet yritykset sekä monipuolinen pk-yrityskenttä.

Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme toistivat (HS Mielipide 15.6.) jo aiemmin esitettyjä näkemyksiä EU:n alue- ja rakennerahastotukien jakamiseksi Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Jokainen maakunta ja alue puolustaa luonnollisesti omaansa. Silti emme pääse mihinkään siitä tosiasiasta, että luopuessaan hallitusohjelman kirjauksesta ja vuoden 1994 liittymissopimuksesta, Suomi samalla vaarantaisi koko alue- ja rakennerahojen perusteet. EU-rahoituksen päälle voitaisiin pahimmassa tapauksessa vetää EU:ssa ruksit päälle. EU:n alue- ja rakennepolitiikan jakoperuste on Itä- ja Pohjois-Suomen erityisalueiden tunnustaminen. Ilmasto ja etäisyydet ovat faktaa, eivät mielipide.

Tutkimuksia ja tulkintoja alueiden vetovoimasta sekä korkeakoulujen ja innovaatiotoiminnan tehokkuudesta on monia. On rohkeaa väittää, että rakennerahastovarat yleisesti poikisivat parempaa vaikuttavuutta lännessä kuin idässä. Jos yritysten tai korkeakoulujen määrä olisi tehokkuuden peruste, maailmanlaajuisesti koko yritystoiminta olisi keskittynyt hyvin rajatulle alueelle.

Jokaisen ohjelmakauden osalta Suomen hallitus on tehnyt omat päätökset, joilla harvaan asutun alueen tukea on siirretty kansallisilla päätöksillä myös etelään. Näin myös Etelä-Suomi on saanut kaikki nämä vuodet edellä mainittua alueiden ohjelmarahaa.

Lisäksi Suomen julkisista toiminnoista suurin osa on sementoitu eteläiseen osaan maata, samoin panostukset koulutukseen ja erityyppiseen kehittämistoimintaan. Investoinnit väyliin, ratoihin ja muuhun infraan on tehty voittopuolisesti etelään. Nämä ovat mahdollistaneet kymmeniätuhansia työpaikkoja.

Se, mikä pitää Suomen ylipäänsä asuttuna ja toimintakykyisenä, ovat eri puolille maata sijoittuneet yritykset sekä monipuolinen pk-yrityskenttä. Tälle joukolle takavuosina myönnettyjä aluetukia on turha kadehtia, sen verran pieniä purosia ne ovat olleet Suomen valtion ja EU-tukien laajemmassa rahanjaossa.

Huoli Suomen elinvoimaisena pitämisestä on kaikille toimijoille yhteinen. Sitä ei kuitenkaan ratkaise aluetukien siirtäminen ruuhka-Suomeen. Suhteellinen EU-tukien vaikuttavuus per capita voi hyvinkin olla Itä-ja Pohjois-Suomessa parempi kuin eteläisessä Suomessa.

Paula Aikio-Tallgren

toimitusjohtaja

Savon Yrittäjät, Kuopio

