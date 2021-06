Yhtenä ongelmana professuurien täytöissä on, ettei kaikista hakijoista tehdä asiantuntija-arviota.

Ylen uutisissa (14.6.) tuotiin esille, ettei tasa-arvo toteudu yliopistoissa. Professoreista ainoastaan kolmannes on naisia, vaikka yliopistosta valmistuneista suurin osa on naisia. Taustalla olevia syrjiviä mekanismeja uutisessa ei juurikaan käsitelty. Sen sijaan mainittiin mahdollisina selittävinä tekijöinä biologia, naisten vähäisempi kansainvälisyys ja kiristynyt kilpailu professuureista.

Kun käsitellään akateemista epätasa-arvoa ja sukupuolisyrjintään liittyviä asenteita, ajattelun vinoumia tulee välttää ja sen sijaan tulee keskittyä kokemusperäiseen tai tutkittuun tietoon.

Tasa-arvon edistämiseksi yliopistoilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelma. Inkeri Tanhuan tekemästä opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä ilmenee, että yliopistojen ja korkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmista alle 25 prosenttia täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Tietoa tasa-arvosuunnitelmien toteutumisesta tai siitä, kuinka moni professuuri täytetään tasa-arvolain edellyttämällä tavalla, ei ole saatavilla.

Mikäli tasa-arvolakia rikotaan professuurin täytössä, syrjitty voi nostaa kanteen. Käytännössä harva tekee näin, koska moni pelkää epäkohtien esille tuomisen muuttavan vallitsevan lasikaton henkilökohtaiseksi teräskatoksi. Vaikka oikeus toteaisi syrjinnän tapahtuneen, kyseistä professuuria syrjitty ei kuitenkaan enää saa. Lisäksi vaarana on, että mahdollisuudet saada muitakaan professuureja heikkenevät merkittävästi.

Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä arveli sukupuolivinouman osasyyksi tutkijan tieteellisten ansioiden arviointia metriikalla. Yleisesti käytetty metriikka, H-indeksi, perustuu julkaisujen ja niiden saamien viittausten lukumääriin. Sillä pyritään mittaamaan tieteellisen toiminnan vaikuttavuutta. Mutta kuten maalattujen taulujen lukumäärä tai taloudellinen tuotto ei kerro taiteilijan arvoa, H-indeksi ei myöskään tavoita tutkijan tieteellisen toiminnan merkittävyyttä. H-indeksiin liittyy monia ongelmia, jotka osaltaan vahvistavat vallitsevaa sukupuolivinoumaa.

Akateemista ansioituneisuutta tuleekin arvioida kansainvälisten asiantuntijoiden toimesta eikä sitä voida redusoida metriikkaan. Yhtenä ongelmana professuurien täytöissä on, ettei kaikista hakijoista tehdä asiantuntija-arviota. Tasa-arvolain mukaan silloin, kun hakijoina on sekä miehiä että naisia, tulisi tehdä tasapuolinen ansiovertailu. Yliopistolaki, johon usein vedotaan liittyen yliopiston suurempaan vapauteen professuurien täytöissä, ei anna vapautusta tasa-arvolain noudattamisesta.

Professuuria edeltävän kolmannen uraportaan jälkeen naiset törmäävät lasikattoon, kun taas miehille aukeaa liukumäki professuuriin. Professuureissa miehiä on suhteessa puolet enemmän kuin edeltävällä uraportaalla, jossa naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon. Hyväksyttävää syytä tähän ei ole. Akateemisen maailman on aika siirtyä 2020-luvulle.

Kaisa M. Hartikainen

neurologian erikoislääkäri, dosentti, aivotutkija, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.