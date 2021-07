Vantaalla on jatkuva pula lääkäreistä, ja sen takia hoitojonot ovat pidentyneet.

Vantaalla on krooninen pula lääkäreistä. Kaikilla terveysasemilla on täyttämättömiä vakansseja, ja joka viides lääkäri on ostolääkäri, mikä on kaupungille jopa kaksi kertaa kalliimpi kuin kaupungin palkkalistoilla oleva virkalääkäri. Hoitojonot ovat lääkäripulan takia pidentyneet.

Kaupunki on pyrkinyt tekemään kaikkensa houkutellakseen lääkäreitä töihin, mutta eihän se auta, jos halukkuutta työhön ei ole niillä ehdoilla, jotka kaupunki kykenee tarjoamaan. Lääkäreillä ei ole työttömyyttä, joten aina voi valita paikan, jossa etuudet ovat paremmat. Tilanne on kunnille kestämätön.

Jos sairaanhoitajista on pulaa, niin koulutusmääriä nostetaan. Jos varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa, niin koulutusmääriä nostetaan. Mutta jos lääkäreistä on pulaa, niin koulutusmääriä ei nosteta. Miksi? Yksi syy on se, että Lääkäriliitto on vahva edunvalvoja ja vastustaa koulutuspaikkojen lisäämistä ‒ näin lääkäreiden palkat pysyvät korkeina ja edut hyvinä. Toisena syynä on se, että lääkäreiden kouluttaminen on kallista, ja yliopistot, jotka voivat hyvin itsenäisesti päättää koulutusmääristä, eivät siihen ryhdy, ellei opetusministeriö sitä aktiivisemmin vaadi.

Kun lääkärien koulutusmääriä lisätään, niin lääkäripula vähenee, palkat ja etuudet asettuvat kohdilleen. Olisikohan jo tullut aika puuttua tähän ikuisuusongelmaan?

Ulla Kaukola

kaupunginvaltuutettu (sd), Vantaa

