Yliopistolla ei ole yhtenäistä opetusta koskevaa linjaa etämahdollisuuksien hyödyntämisestä, ja muun muassa tämän vuoksi opetuksen taso on vaihtelevaa.

Aalto-yliopistolla on yleisesti edelläkävijän ja tasokkaan opetuksen maine. Esimerkiksi kansainvälisessä QS-ranking-kokonaisvertailussa Aalto-yliopisto oli Suomen toiseksi paras yliopisto, mutta ainakin tekniikan korkeakoulut ovat jääneet pahasti jälkeen teknologian hyödyntämisessä opiskelussa.

Aloitan syksyllä kolmannen vuoteni sähkötekniikan korkeakoulussa, ja kuten kaikki muutkin, olen viimeiset puolitoista vuotta opiskellut täysin etänä koronaviruksen vuoksi. Voisi kuvitella, että varsinkin tällaisessa erikoistilanteessa opetusmetodeja olisi viimeistään kehitetty vastaamaan etätyöskentelyn tarpeita, mutta näin ei ole tapahtunut. Valitettavan suurella osalla kursseista luentoja ei suostuta nauhoittamaan vedoten muun muassa tietosuojasyihin.

Kuitenkin esimerkiksi LUT-yliopistossa on laaja tarjonta kursseja, joilla on käytössä pelkästään nauhoitetut luennot. Tällöin luentoja voi katsoa silloin, kun itselle parhaiten sopii tai vaikka katsoa luennon tarvittaessa uudestaan. Lisäksi sekä Lappeenrannassa että Porissa on tekniikan maisteriohjelmat, jotka voi suorittaa käytännössä täysin etänä. Opetusmateriaaleja on tarjolla eri muodoissa, ja lisäksi työn ja opiskelun yhteensovittamista sekä kannustetaan että tuetaan.

Ainakin sähkötekniikan korkeakoulussa työn ja opiskelun yhteensovittaminen on tuntunut erittäin haastavalta, ja jopa siltä, ettei opiskelijoiden edes toivota tekevän töitä opiskelun ohessa. Kurssien yksityiskohtaiset aikataulut ilmoitetaan yleensä muutamaa päivää ennen kurssien alkua, ja kursseista on pääasiassa vain yksi toteutuskerta vuodessa.

Kaikki opetustapahtumat ja yhteiset harjoitukset sijoittuvat arkisin kello 8–16 väliselle ajalle, eli jos työtä on toimistotyöaikoihin, joutuu opiskelutapahtumiin osallistumisessa tekemään kompromisseja. Työkokemuksella on nykyisin valtava merkitys, joten miksi yliopiston puolelta ei tarjottaisi mahdollisuutta joustavampaan työn ja opiskelun yhteensovittamiseen?

Muutamilla kursseilla opetus on järjestetty todella joustavasti hyödyntäen opetuksessa erilaisia teknologiaratkaisuja. Yliopistolla ei kuitenkaan ole selkeästi mitään yhtenäistä opetusta koskevaa linjaa etämahdollisuuksien hyödyntämisestä, vaan on täysin kurssia vetävän professorin harkinnan varassa, kuinka joustavaa opiskelusta halutaan tehdä. Opetuksen taso on siis hyvinkin vaihtelevaa, osa professoreista huokuu opetuksessaan innokkuutta ja innovatiivisuutta, kun taas osa haluaa pitäytyä hyvinkin konservatiivisissa käytänteissä.

Erityisesti koronaviruspandemian jälkeiseen etä- tai hybridityöskentelymalliin näin perinteinen opiskelumuoto ei enää sovi eikä teknologian hyödyntäminen opiskelussa voi laahata viime vuosikymmenellä. Aalto-yliopiston on tehtävä asian kanssa töitä säilyttääkseen innovatiivisen edelläkävijän maineensa.

Julia Niemi

opiskelija, Helsinki

