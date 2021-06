Osa työkyvyttömyyseläkkeellä olevista vammaisista voisi tehdä osa-aikaista työtä.

Väylä ry:n puheenjohtaja Riikka Ahonvala ja toiminnanjohtaja Iiris Mikkilä kirjoittivat vammaisten työllistymisestä ja siihen liittyvistä asioista (HS Mielipide 16.6.).

Oikeus työhön on myös vammaisilla henkilöillä. Se on perustuslaillinen oikeus, joka kuuluu kaikille, ja sitä vahvistaa myös YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista, jonka Suomikin on ratifioinut. Monet eri vammaisjärjestöt ovat vuosikausia puhuneet siitä, että juuri vammaisten ihmisten tulisi olla mukana työelämässä. Esimerkiksi Saksassa on laki, joka velvoittaa tarjoamaan työtä vammaisille ihmisille.

Kela siirtää usein vammaisia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle. Psyykkiset sairaudet ja eri vammat ovat yleisimmät syyt. Tässä rikotaan jatkuvasti perustuslakia, jossa sanotaan, että jokaisella suomalaisella on oikeus tehdä työtä, vaikka olisi vamma tai sairaus.

Kukaan ei tunnu välittävän näistä ihmisistä. Heistä monet tekevät työtä työkeskuksissa ja saavat päivässä korvausta vain joitain euroja. Muissa Pohjoismaissa osatyökykyiset ovat mukana työelämässä, mutta ei Suomessa. Meillä Suomessa ihmisen kyky tehdä työtä määritellään yksioikoisesti: ihminen on joko työkykyinen tai työkyvytön. Ruotsissa on viisi eri tapaa määritellä, miten kohdellaan ihmistä, jolla on sairaus tai vamma.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laskenut, että yhden vuoden aikana työpanoksen menetys on noin kahdeksan miljardia euroa sen takia, että niin monet ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Monet nuoret ovat koko ikänsä poissa työelämästä, koska he ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Työuran pitäisi juuri alkaa, mutta ollaan jo sairauseläkkeellä. Luulisi päättäjien jotenkin muuttavan järjestelmää, jotta jokainen, joka pystyy työhön, olisi edes osa-aikatyössä.

Mika Lille

Helsinki

