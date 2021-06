Kainuun Sanomat tutkailee, miltä kotihoidon tulevaisuus näyttää vanhuspalvelulain uudistuksen toisen vaiheen lakiluonnoksen perusteella.

”Kotihoidon tila on ollut läpi Suomen otsikoissa sen huonon jaman vuoksi. – – Tutkijat puhuvat hoivaköyhyydestä, jolla kuvataan jokapäiväisessä arjessa tarvittavan avun riittämättömyyttä.”

”Asiakkaille laadituista palvelusuunnitelmista ei ole käytännössä aina pidetty kiinni. – – Enää ei riitä selitykseksi, että suunnitelmaa ei voida toteuttaa henkilöstöpulan vuoksi. Niinkään asiaa ei pitäisi voida kiertää, että palveluja ei enää suunnitelmassa varmuuden vuoksi luvattaisikaan niin paljon, koska tarpeen määrittelee laki.”

”Seurannan vahvistuminen on lakiesityksessä tärkeä elementti. Lain mukaan työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi. Henkilöstön riittävyyttä olisi seurattava myös omavalvonnalla.”

”On muistettava, että koko sote-ala potee työvoimapulaa. – – Vuonna 2019 kotihoidossa oli kaikkiaan 200 000 asiakasta. Työ on vaativaa, sillä kotihoidossa on yhä heikkokuntoisempia vanhuksia, jotka olisivat aikaisemmin olleet laitoshoidossa.”

”Lakiesityksen mukaan jatkossa kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen mukaan kaikkina vuorokaudenaikoina, myös öisin. On äärimmäisen tärkeää, että iäkkäät voivat elää kodissaan ilman pelkoa, turvallisesti ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.”

Kaleva tähdentää, että koronavirusta ei pitäisi enää päästää valloilleen.

”Liian matalaksi jäävä rokotekattavuus luo kuitenkin riskin. – – Epidemia ei ole ohi.”

”Kansallisesti riittäväksi rokotuskattavuudeksi on arvioitu 70 prosenttia. Sittemmin on alettu puhua tarpeesta päästä korkeampaankin lukemaan. Kun rokotuskattavuus on riittävän korkea, tartuntaketjut katkeavat ja taudin leviäminen estyy.”

”Kannattaa vilkaista itärajan taakse. Venäjällä rokotteet eivät tee kauppaansa, ja niinpä Moskovassa ilmoitettiin vastikään rajoitusten uudesta kiristyksestä.”

”Se, päästäänkö rokotuskattavuudessa riittävän korkealle koko väestön kohdalla, riippuu nyt nuorten ikäluokkien valveutuneisuudesta. Tähänastista innon puutetta voi selittää se, ettei koronavirustartunta useimmiten runno nuoria samalla tavoin kuin vanhempia. – – Samalla vain unohtuu se, että rokotteen ottamalla suojaa myös muita.”

”Kyse voi olla siitäkin, ettei tieto rokotusmahdollisuuksista edelleenkään tavoita riittävän hyvin kansalaisia. Tässä kaikki kanavat on syytä ottaa käyttöön.”