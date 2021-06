Koivusaaren sijainti on niin keskeinen, että melu kulkee 360 astetta joka suuntaan.

Olen erittäin huolestuneena seurannut Koivusaari-hankkeen etenemistä. Espoosta Helsinkiin kulkee virkistyskäyttöön suunniteltu rantareitti, jonka tarkoituksena on kulkea edelleen pitkin Helsingin rantoja. Koivusaaren ohituksen jälkeen reitti jatkuu Lauttasaareen ja kulkee siellä Länsiulapanniemen kautta.

Länsiulapanniemi on kaavoitettu virkistysalueeksi, mikä onkin tärkeä asia lauttasaarelaisille, kun saaren alueita kaiken aikaa rakennetaan täyteen. Jos Koivusaaren laajennushanke toteutetaan, se tarkoittaa yli kymmenen vuoden melusaastetta ja myös maankäsittelystä aiheutuvaa hiekkapölyä tuulen mukana eri suuntiin, ei ainoastaan Lauttasaaren länsirannalle. Hankkeesta aiheutuva rekkaralli on vielä oma lukunsa.

Koivusaaren sijainti on niin keskeinen, että melu kulkee 360 astetta joka suuntaan. Munkkiniemenranta, Seurasaari, Hanasaari, Tiirasaari, Läntinen Karhusaari ja Keilalahti ovat melusaasteen piirissä – Lauttasaaren lisäksi.

Myös Saunaseuran ranta-alue täytetään, ja näin tukitaan kapea salmi. Maantäytön seurauksena kalojen kutualueet tuhotaan ja häiritään lintujen pesintää, mutta nämä lienevät mitättömiä seikkoja katastrofin edetessä.

Kirjoituspöydän ääressä on mukava suunnitella ja katsella ilmakuvia, jotka eivät pidä ääntä. Jo nyt Länsiulapanniemellä meluaa: Länsiväylän ruuhka-aikojen liikennemelu ja Tallinnan-laivojen öinen jumputus kuuluvat hyvin niemelle – mutta niihin ollaan jo jotenkin totuttu. Kokonaan toinen asia on merialueen maantäyttö, paalutuksen jumputus, kiviaineksen käsittely ja lopulta rakentaminen. Yli kymmenen vuotta melusaastetta on ihmiselämässä järjettömän pitkä aika.

Kun uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä, he saavat tämänkin asian käsiteltäväkseen. Toivottavasti tämä hanke järjettömyydessään kuopataan – huolimatta metroasemasta ja Ikeasta. Vielä ei ole tehty peruuttamatonta vahinkoa.

Tuula Kinnari

HKL-Kesämajat ry:n puheenjohtaja

Länsiulapanniemi, Helsinki

