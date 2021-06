Raskaana olevat on jätetty yksin rokotuspohdintojen kanssa

Koronarokotuspäätöksen tekemiseen tulisi saada paljon nykyistä enemmän tukea ja selkeämpiä ohjeita.

Nuoret aikuiset ovat vihdoin saaneet ensimmäisen koronarokotusannoksen tai alkavat ainakin saada aikoja rokotuksiin ympäri Suomen, mikä on hieno juttu. Samalla rokotusvuoro osuu yhä useamman hedelmällisessä iässä ja raskaana olevan kohdalle. Kesään asti suosituksena on ollut, että rokotusta ei oteta raskaana, kun tutkimustietoa sen vaikutuksista syntymättömään lapseen ei vielä riittävästi ole. Aiemmin rokotusta ei myöskään suositeltu raskautta yrittäville tai hedelmällisyyshoidoissa oleville.

Nyt Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on päivittänyt ohjeistustaan, ja rokotuksen voi harkintansa mukaan ottaa myös raskaana. Hedelmällisyyshoitoja ei uuden ohjeen mukaan tarvitse keskeyttää rokotuksen vuoksi, ja ennen raskautta aloitetun rokotussarjan toisen rokotteen voi ottaa raskauden aikana.

Ymmärrettävästi kaiken kattavia ohjeita on kuitenkin vaikea antaa niin kauan, kun tutkimusta on vähän. Silti tuntuu, että meidät raskaana olevat on jätetty asian kanssa melko yksin. Näkökulma ei myöskään juuri kuulu julkisessa keskustelussa tai näy rokotussuunnitelmissa. Jos omaa rokotusvuoroa ei raskaana ollessa käytä, mistä ja miten sen saa myöhemmin?

Omaa raskauttani on enää noin kuukausi jäljellä, joten taidan varmuuden vuoksi jättää rokotuksen ottamisen raskauden jälkeiseen aikaan. Monien raskaana olevien kohdalla on kuitenkin kyse vielä paljon pidemmästä ajasta ja moninaisemmista tilanteista. Nyt, kun rokotuksen ottaminen on jätetty raskaana olevan oman harkinnan varaan, tulisi tähän päätöksen saada paljon nykyistä enemmän tukea ja selkeämpiä ohjeita. Yksilöiden tukemisen osalta neuvola lienee tälle oikea paikka, mutta näkökulman tulisi olla paremmin esillä myös yleisissä rokotussuunnitelmissa ja -ohjeissa.

Janika Takatalo

valtiotieteiden maisteri, Turku

