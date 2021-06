Remonttien takia lähijunat eivät pysähdy kaikilla väliasemilla, mutta kyytiin noustessaan matkustaja ei aina voi olla varma siitä, missä juna pysähtyy. Asia pitäisi korjata paremmilla opasteilla.

Asumme Malmilla. Täältä on loistavat julkiset yhteydet, ja perheemme käyttää päivittäin muun muassa VR:n junaliikennettä. On kesä, ja ymmärrettävästi ratatöiden oikea aika on nyt, kun arkiliikkuminen on vähentynyt. Pukinmäen asema on täysin remontin vallassa, ja se vaikuttaa meidän muidenkin lähialueiden asukkaisiin junaliikenteen osalta. Täysin selvää ei ole, miten.

Erittäin harmillista on, että useamman kerran myös omalla kohdallani on käynyt niin, että lähden I-junalla Rautatientorilta kohti kotia. Esimerkiksi keskiviikkona 16. kesäkuuta kuuntelin todella tarkkaavaisesti, monella kielellä tulevan lähtökuulutuksen, joka oli myös tekstitettynä junan infotauluissa: ”Ratatöistä johtuen pysähdymme kaikilla muilla asemilla, paitsi Pukinmäessä.” Mutta kuinka sitten kävikään, jälleen porhalsimme pysähtymättä Tikkurilaan.

Minulle Tikkurila on tuttu ja osaan löytää harmituksesta huolimatta oikean raiteen, josta pääsen palaamaan kotiin päin. Mutta junissa kulkee myös pieniä lapsia yksinään sekä turisteja. Esimerkiksi vieraalta paikkakunnalta tulleen koripallojoukkueen tytöt opastin taannoin oikealle raiteelle.

Hyvää palvelua olisi osoittaa esimerkiksi kylteillä Tikkurilan päässä laiturit, joilla I-juna pysähtyy ja opastaa väki välipysäkeille meneviin juniin. Rautatientorin päässä voisi olla selkeät opasteet, joissa kerrotaan, etteivät kaikki junat pysähdy väliasemilla. Olisiko mahdotonta saada tätä tietoa aikatauluruutuihin? Vähintään junien kuulutuksien tulisi olla luotettavia.

Junat ovat monelle tärkeitä kulkuvälineitä. Ei ole pikkujuttu joutua Malmin sijasta Tikkurilaan, jos olet lapsi, turisti tai esimerkiksi liikunta- tai aistivammainen. VR:n tulisi saada tämä asia kuntoon, mikäli näyttää siltä, että tilanne jatkuu pitkään.

Miina Salo

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.