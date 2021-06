Psykoterapiakeskus Vastaamon painajaismaisen tietomurron julkitulosta on yli puoli vuotta, ja suurin kohu mediassa on laantunut. Uhrit eivät voi unohtaa tapahtunutta, siitä pitävät huolta vuodettuun sähköpostiin saapuvat roskapostivuoret ja päivittäinen pelko ja ahdistus. Osa uhreista ei ole saanut tähän päivään mennessä edes kuittausta rikosilmoituksestaan, emmekä ole saaneet mitään muutakaan apua tai tukea. Vahingonkorvausvaateita on harva osannut esittää konkurssipesälle, sillä asiasta ei tullut mitään ohjetta tai viestiä uhreille. Sen sijaan Vastaamon ostanut yritys on pyrkinyt turvaamaan taloudellisen tilanteensa.

Kun etenemme kohti sote-uudistusta, kannattaa muistaa tämä oppi yksityistämisestä: Kun potilaat ajetaan hakemaan apua yksityiseltä puolelta, on tiedostettava, että yritykset eivät ole kiinnostuneita potilaan hyvinvoinnista tai oikeuksista. Niitä kiinnostaa vain voiton maksimointi.

Yksityisyytensä menettänyt

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

