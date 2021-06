Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen jännite on siirtynyt yhä pohjoisemmaksi, ja se näkyy myös arktisen politiikan strategiassa.

Suomen uusi arktisen politiikan strategia hyväksyttiin torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa. Strategian uudistaminen oli välttämätöntä, sillä ulkoisen toiminta­ympäristön muutokset ovat tehneet monet vuoden 2013 strategian linjauksista vanhentuneiksi. Suurvalta­kamppailu on läikkynyt arktiselle alueelle, ja ilmastonmuutos on kiihtynyt. Myös talouteen liittyvät odotukset ovat maltillistuneet.

Strategian painopiste on aiempien strategioiden tapaan pehmeän turvallisuuden kysymyksissä, ilmastonmuutos, Suomen pohjoisten alueiden hyvinvointi ja infra­struktuuri mukaan luettuina. Talous­kysymykset ovat aiempaa pienemmässä roolissa.

Turvallisuuspolitiikka on strategiassa aiempaa tärkeämmässä osassa, sillä arktisen alueen turvallisuustilanne on viime vuosina selvästi heikentynyt. Tilannekuva tuodaan varovaisin sanankääntein julki entistä avoimemmin, mutta turvallisuuspoliittinen osuus on yhä pienimuotoinen verrattuna muiden arktisten valtioiden strategioihin.

Strategiassa todetaan, että arktisen alueen turvallisuus on kiinteästi yhteydessä Itämeren ja muun Euroopan turvallisuustilanteeseen.

Tämä arvio pohjaa marraskuussa 2020 julkaistuun ulko- ja turvallisuus­poliittiseen selontekoon. Siinä todetaan, että Suomi sijaitsee suurvaltojen näkökulmasta strategisesti merkittävällä alueella, johon kansainvälisen turvallisuustilanteen muutokset heijastuvat suoraan. Selonteko kytkee tiiviisti toisiinsa myös turvallisuus­tilanteen muutokset Itämeren alueella, Suomen arktisilla lähialueilla sekä Pohjois-Atlantilla.

Pohjois-Eurooppa nähdään nyt kokonaisuudessaan yhtenä toiminta­ympäristönä. Tämä muotoilu on merkittävä muutos aiempaan.

Viime vuosina turvallisuuspoliittisen keskustelun painopiste on ollut lähes yksinomaan Itämeren alueella. Arktisen alueen geostrateginen merkitys kuitenkin korostuu yhä enemmän. Samalla Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen jännite on siirtynyt pohjoisemmaksi. Aiemmin arktisen alueen nähtiin olevan irrallaan maailmanpolitiikan myrskyistä.

Arktisen alueen säilyminen vakaana ja rauhallisena on strategian mukaan kaikkien arktisten valtioiden yhteisten etujen mukaista. Suomen todetaan edistävän omalta osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista. Tavoite on kuitenkin entistä haastavampi, sillä suurvalloilla on alueella tärkeitä strategisia intressejä. Alueellinen yhteistyö on niihin liittyville päämäärille alisteista.

Arktinen alue on Venäjälle elintärkeä, eikä maa ole halukas tekemään kompromisseja. Venäjä on yhä riippuvaisempi alueen öljyn- ja kaasuntuotannosta, ja maan suurvaltastatusta ylläpitävän ydinasepelotteen terävin kärki sijaitsee Kuolan niemimaalla.

Arktiksen merkitys kasvaa jatkuvasti myös Yhdysvalloissa. Esimerkkejä tästä ovat alueella lisääntynyt diplomatia, eri puolustushaarojen uudet arktiset strategiat, Yhdysvaltojen itärannikolla ja Pohjois-Atlantilla operoivan toisen laivaston perustaminen sekä sotilaallisen harjoittelun lisääntyminen Pohjois-Euroopassa.

Kiina pyrkii pitkäkestoisesti laajentamaan vaikutusvaltaansa alueella muun muassa strategisten investointien avulla. Tavoite ei välttämättä sovi yhteen lännen tai Venäjänkään pitkäkestoisten intressien kanssa.

Euroopan unioni on arktisessa politiikassaan yhä heikko ja hajanainen. Brysselissä ei keskustella arktisen alueen tulevaisuudesta riittävästi, eikä EU tunnu vieläkään sisäistävän alueen strategista merkitystä.

Euroopan arktinen alue on suurvalta­politiikan ilmapuntari, jossa suurvaltojen suhteiden kiristyminen näkyy suoraan. Pohjoismainen puolustussuunnittelu ja -harjoittelu keskittyy yhä enemmän pohjoiseen. Suomen rooli pohjoisen Euroopan puolustuksessa tekee maasta kiinnostavan kumppanin muidenkin läntisten toimijoiden silmissä, ja alueen merkitys korostuu Suomen ulkosuhteissa.

Arktinen alue on Suomelle strategisesti ja turvallisuuspoliittisesti erittäin tärkeä. Sen pitää olla keskeisessä roolissa maamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Harri Mikkola

Kirjoittaja on johtava tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.