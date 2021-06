Vasta kun tulot ja menot ovat päättäjien omissa käsissä, syntyy kannuste toimia järkevästi.

Terveydenhuollon nykyisten kuntayhtymien hallinnossa toimivilla päättäjillä ei ole nyt käsissään täyttä päätösvaltaa. Ilman verotusoikeutta heiltä puuttuu välitön oikeus päättää kuntayhtymän tuloista.

Vasta kun tulot ja menot ovat päättäjien omissa käsissä, syntyy kannuste toimia järkevästi. Uusille hyvinvointialueille suunniteltu maakuntavero ei ole tärkeä vain demokratian kannalta, vaan se on tärkeä myös hyvinvointialueiden johtamisen kannalta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa palvelut tilanteessa, jossa Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti. Jo muutaman vuoden kuluttua maassamme on miljoona yli 65-vuotiasta enemmän kuin 1990-luvun alussa.

Lähitulevaisuudessa kustannettavana ovat sekä historiallisen suuret eläkemenot että 1950-luvulla syntyneiden ikäluokkien viimeisten vuosien terveydenhuoltomenot. Työllisyysaste nousee, koska työmarkkinoilta on poistunut vuodesta 2013 lähtien enemmän väkeä kuin sinne on tullut. On selvää, että ammattitaitoisesta työvoimasta kilpaillaan, ja 2040-luvun lopulle asti sote-menot kasvavat. Todennäköisesti siis myös veroaste Suomessa lievästi nousee riippumatta siitä, millainen sote-malli tai verojärjestelmä meillä on käytössä.

Aika on ajanut sen ohi, että kunnat vastaisivat sotesta. Tällä hetkellä manner-Suomessa on 293 kuntaa. Kaikki järjestävät erikoissairaanhoitonsa kuntayhtymissä eli sairaanhoitopiireissä. Kuntayhtymissä tai isäntäkuntamallilla perusterveydenhuollon järjestää noin 220 kuntaa. Enää vain vahvimmat kaupungit pystyvät järjestämään perusterveydenhuoltonsa itse. Väliportaan hallinto on jo olemassa: sote-uudistus ei sitä olennaisesti lisää.

Kunnilla ei ole käytännön voimaa ohjata superkuntayhtymien toimintaa. Menettelytavoista on sovittu perustamissopimuksissa, mutta käytännössä kuntien tehtäväksi jää laskujen maksaminen sekä menoylitysten hyväksyminen lisätalousarvioissa.

Suomen hallitus aikoo päättää maakuntaverosta, joka otettaisiin käyttöön viimeistään vuonna 2026. Välivaiheessa hyvinvointialueiden rahoitus jää valtion tehtäväksi.

Sote-uudistuksen rahoittamisessa olisi järkevää edetä samalla mallilla kuin kunnissa nyt on: pääosa verotuloista kerätään itsehallinnolliselta alueelta, mutta väestö- ja asukaspohjan eroja tasataan valtionosuuksilla. Tähän valtionosuudet nimittäin alun perin on tarkoitettukin. Kun verotus ratkaistaan oikein, tulee meneillään olevasta sote-uudistuksesta myös demokratian voitto.

Vesa Mauriala

filosofian tohtori,

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö,

JHL ry

