Brexit-äänestyksestä on tasan viisi vuotta, näin kävi voittajille ja häviäjille

Pääministeriksi lopulta noussut Boris Johnson sai uraansa brexit-nostetta, mutta Nigel Faragelta meni voiton mukana elämäntehtävä. Brexitin ”aivoiksi” sanottu Dominic Cummings iskee nyt kapuloita Johnsonin hallituksen rattaisiin.

Britannian EU-kansanäänestyksestä tulee kuluneeksi keski­viikkona tasan viisi vuotta. Brexit toteutui tammi­kuussa 2020, ja tämän vuoden alussa päättyi siirtymä­kausikin. Mutta mitä tapahtui vuoden 2016 kampanjoiden päähenkilöille?

Avainhenkilöt voi jakaa kolmeen luokkaan: voittajiin, häviäjiin ja limboilijoihin eli välitilan pudokkaisiin.

Suurin voittaja on Boris Johnson, joka sai brexitistä uranostetta. Vaikka hän ei konservatiivipuolueen johtoon heti päässytkään, otti pääministeri Theresa May hänet jo kesällä 2016 ulkoministeriksi. Heinäkuussa 2019 Johnson nousi pääministeriksi, kun May sai mennä.

Johnsonin brexit-aisapari Michael Gove joutui hetkeksi jäähylle hallitustehtävistä. Ministeriputki jatkui jo kesällä 2017 Mayn kakkoshallituksessa.

Työväenpuolueen näkyvät toisinajattelijat eli brexitin puolesta 2016 kampanjoineet Kate Hoey ja Gisela Stuart ovat nyt kumpikin päärejä ylähuoneessa.

Voitokkain brexitin vastustaja on puolestaan Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon. Linja pitää, ja niin pitää myös Sturgeonin ote Skotlannista. Toukokuussa tuli voitto skottiparlamenttivaaleissa.

Häviäjien ykkönen on entinen pääministeri David Cameron. Yhden miehen virhearvio vei Britannian ulos EU:sta ja tuhosi oman uran. Tänä vuonna menivät maineen rippeetkin, kun julki tulivat toimet lobbarina.

Labourin johtaja Jeremy Corbyn joutui hänkin eroamaan kärsittyään kaksi vaalitappiota. Stronger in Europe -kampanjan johtaja, liikemies ja pääri Stuart Rose purki puolestaan äskettäin pettymystään siitä, kuinka EU-myönteisen kampanjan strategia oli alun perinkin hukassa: ei talous äänestäjiä kiinnostanut, vaan maahanmuutto.

Brexit koitui myös monen brexit-kielteisen konservatiivipoliitikon kohtaloksi. Pohjois-Irlannissa taas EU-eron kannattajat saivat tänä vuonna äkkiherätyksen brexit-arkeen, kun tulliraja nousi Irlanninmerelle.

Limboilijaksi välitilaan ajautui lopulta brexitin kantaisä Nigel Farage. Kun EU-ero toteutui, Farage menetti elämäntehtävänsä. Nyt hän arvostelee hallituksen koronarajoituksia.

Limbossa ovat myös brexit-kampanjan aivot eli Dominic Cummings. Hän käytti hetken suurta valtaa Johnsonin erityisavustajana, mutta joutui eroamaan viime marraskuussa. Nyt Cummings iskee kapuloita Johnsonin rattaisiin vuotamalla vanhoja Whatsapp-viestejä ja syyttämällä ministereitä kyvyttömyydestä.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.