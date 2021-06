Sydänpysähdys tapahtuu usein äkkiarvaamatta ilman ennakko-oireita ajasta ja paikasta riippumatta.

Christian Eriksenin sairauskohtaus Tanskan ja Suomen välisen jalkapallo-ottelun aikana oli järkyttävä käänne pelissä, jota Suomessa oli odotettu vuosien ajan.

Sairauskohtaus yllätti kaikki, mukaan lukien kuvaajat ja ohjaajat, ja Eriksenin elottomuuden aikaisten lähikuvien näyttäminen kansainvälisellä kuvayhteydellä herätti kritiikkiä. Inhimillisen tragedian näyttäminen televisiossa ei ole hyvien tapojen mukaista. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, ja monet lapset ja nuoret näkivät tämän ahdistavan tilanteen.

Sydänlääkäreinä mietimme, voimmeko kuitenkin oppia tästä asiasta jotain. On tärkeää ymmärtää, että myös nuori, aiemmin terve hyväkuntoinen henkilö voi mennä vakavan sairauskohtauksen vuoksi yllättäen elottomaksi. Elottomuuden nopea tunnistaminen, lisäavun hälyttäminen, ripeästi aloitettu paineluelvytys ja defibrillaatio ovat keskeisimmät asiat, jotka tilanteessa vaikuttavat selviytymiseen ja selviytymisen jälkeiseen toimintakykyyn. Elottomuuden tunnistaminen on kansalaistaito, jonka merkitystä ei voi kyllin korostaa ja joka lasten ja nuorten on hyvä oppia.

Äkillisen sydänpysähdyksen voi aiheuttaa akuutti sepelvaltimotautikohtaus, piilevä harvinainen perinnöllinen sydänsairaus – kuten hypertrofinen sydänlihasrappeuma tai ionikanavasairaus – tai esimerkiksi sydänlihastulehdus. Taustasyystä riippumatta sydämen uudelleen käynnistäminen defibrillaattorilla eli sydäniskurilla on elottomuuden välitön hoito. On tärkeää, että suurissa yleisötilaisuuksissa on sydäniskuri saatavilla ja valmius sen nopeaan käyttöön.

Tuomas Kiviniemi

kardiologian erikoislääkäri

Suomen Kardiologinen Seura

Juhani Junttila

kardiologian erikoislääkäri, professori

