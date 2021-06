Musiikin osalta painopiste siirtyy kirjastoissa yhä enemmän tapahtumiin ja ihmisten oman musiikkiharrastuksen tukemiseen.

Toimittaja Vesa Sirén (HS Kulttuuri 17.6.) toi esille huolen kirjastojen musiikkiaineiston saatavuudesta, kun kokoelmaa Helsingissä keskitetään kahdeksaan kirjastoon.

Musiikkiaineisto keskitetään hyvän palvelutason takaamiseksi. Tavoitteena on, että pystymme tarjoamaan riittävän laajan, syvän ja ajantasaisen kokoelman. Päätös keskittämisestä on huolellisen harkinnan tulos ja osa laajempaa musiikkipalvelujen kehittämissuunnitelmaa.

Musiikin kuluttaminen on ollut suuressa muutoksessa jo useamman vuoden ajan. Tilanne on se, että musiikille cd:n muodossa ei juuri ole kysyntää kirjastoissa. Tilastot ovat karut. 15 vuodessa musiikkiäänitteiden lainauksen osuus on Helsingin kaupunginkirjastossa laskenut 15 prosentista kolmeen prosenttiin. Hankintaa on vähennetty, koska cd-levyjä myös julkaistaan nykyään merkittävästi vähemmän kuin ennen.

Musiikin kulutus on siirtynyt suoratoistopalveluihin ja live-esiintymisiin. Samalla kirja-aineiston kysyntä on pysynyt vakaana ja varausjonot pitkinä.

Musiikkipalveluja ei ole siirretty kirjastoissa syrjään. Palvelu kokonaisuudessaan on mennyt uuteen suuntaan. Painopiste siirtyy yhä enemmän tapahtumiin ja ihmisten oman musiikkiharrastuksen tukemiseen. Kirjastoverkossa on tarjolla studioita, nuotti- ja soitinlainoja ja musiikkityöpajoja. Erilaisia musiikin ääreen innostavia palveluja tuotetaan yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa. Hienona esimerkkinä toimii viime syksynä toteutettu Helsingin kaupunginorkesterin kiertue kirjastoissa.

Musiikkiäänitteet ovat jatkossakin kaikkien halukkaiden ulottuvilla. Laaja, monimuotoinen kokoelma on löydettävissä ja varattavissa verkkokirjaston kautta. Helmet-kirjastojen musiikkivarasto on Tikkurilassa, ja tätäkin laajemmat kokoelmat löytyvät Kuopion Varastokirjastosta. Helmet-kirjastoissa aineiston varaaminen on maksutonta.

Saara Ihamäki

aluekirjastopalvelujen johtaja, Helsinki

