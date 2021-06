Demokraattiset perusoikeudet ovat keskeisiä ihmisoikeuksia silloinkin, kun niiden harjoittaminen häiritsee juuri omaa elämää.

Elokapinan torstaina alkanut mielenosoitus Mannerheimintiellä on nostattanut odotetusti suurta kritiikkiä mutta myös huolestuttavaa puhetta. Monilta päättäjiltä on tullut toiveita voimatoimista mielenosoittajia vastaan. Jotkut ovat vaatineet jopa Elokapinan kieltämistä. Sosiaalisessa mediassa on myös toivottu ja peräti vihjailtu mielenosoittajien päältä ajamista.

Kaikille on selvää, että mielenosoituksesta on ollut haittaa liikenteelle. Minusta on kuitenkin huolestuttavaa, miten helposti perustuslaillisia oikeuksia halutaan kaventaa silloin, kun liikenteeseen kohdistuu rajoitettua haittaa. Mielenosoitusoikeutta ei turhaan turvata perustuslaissa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi hiljattain tulokset kyselytutkimuksesta, jossa mitattiin suomalaisten tietoja ja asenteita mielenosoittamisesta. Tulokset olivat harmittavia: 68 prosenttia luulee, että mielenosoitukseen tarvitaan lupa. 67 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että liikennettä häiritsevät mielenosoitukset pitää aina lopettaa, tarvittaessa poliisin voimatoimin.

Demokraattiset perusoikeudet ovat keskeisiä ihmisoikeuksia silloinkin, kun niiden harjoittaminen häiritsee juuri omaa elämää. Sen sijaan, että vaatii itseä ärsyttävien oikeuksiaan käyttävien ihmisten pois siivoamista, olisi sen sijaan hyvä miettiä, miksi he tällaiseen toimintaan alun perin ryhtyvät.

Oskari Jokinen

järjestötyöntekijä, Tampere

