Demokratiaan kuuluu olennaisesti se, ettei kenenkään ole pakko äänestää.

Kuntavaalien ennätyksellisen alhainen äänestysprosentti (55,1) on nostanut taas kerran esille keskustelun äänestyspakosta Suomessa. Eräät valtioviisaat arvelevat pakon patistavan äänestäjät liikkeelle. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen ehdotti jopa lakia, joka velvoittaisi äänestämään (HS Mielipide 18.6.). Tämähän tarkoittaa äänestyspakkoa. Jos ei ilman pätevää syytä äänestä, syyllistyy rikokseen. Lievennyksenä Rahkonen kirjoitti, että ”varsinaista rangaistusta ei äänestämättä jättämisestä tarvitsisi antaa”.

On maita, joissa ainakin periaatteessa on pakko äänestää. Lähinnä meitä on Belgia, jossa äänestysinto on vaalista toiseen noin 90 prosenttia. Yksi syy näin suureen aktiivisuuteen on varmasti se, että siellä on niputettu ajallisesti kaikki vaalit yhteen parlamenttivaalista kuntavaaliin. Äänestäjien ei tarvitse juosta vaaliuurnille niin tiheään kuin meillä.

Äänestyspakon kannattajat perustelevat, että tätä kautta demokratia toimisi paremmin ja kansan mielipide tulisi selvemmin esille. Olen eri mieltä. Demokratiaan kuuluu olennaisesti myös se, ettei kenenkään ole pakko äänestää, ovat syyt mitkä tahansa.

Pakko johtaisi helposti hylättyjen äänien röykkiöihin. Ehdokasnumeron tilalla olisi monenlaista tekstiä ja viestiä poliitikoille sekä tietysti tuttuun tapaan piirroksia elämän eri alueilta.

Alhaiset äänestysprosentit ovat vakavia viestejä poliitikoille. Varsinkin puoluejohtajien on syytä syvällisesti miettiä, miksi äänestyskopit olivat kuntavaaleissa puolityhjiä. Hävisikö kuntalaisille suunnattu viesti television vaaliväittelyissä keskinäisen nokittelun varjoon? Taisi jäädä.

Ensi vuoden alussa järjestettäneen soteen liittyvät maakuntavaalit. Parikin vaaliasiantuntijaa ehdotti alkuvuodesta kuntavaalien ja maakuntavaalien yhdistämistä. Puoluesihteerityöryhmä keskittyi nahistelemaan kuntavaalien muutaman viikon siirrosta eikä ollut kiinnostunut näiden kahden vaalin yhdistämisestä. Olisi kannattanut edes miettiä Belgian niputusmallia.

Pakko ei istu suomalaiseen elämänmenoon, ei vaaleissa eikä muuallakaan. Pakottamalla ei synny hyvää jälkeä, huonoa sitäkin enemmän. Demokratia ja pakko – mahdoton sanapari.

Tarmo Ropponen

Ylen vaalikommentaattori vuosina 1975–2006, Helsinki

