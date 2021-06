Ulkomainen yritys yrittää tyypillisesti minimoida Suomeen maksettavan yhteisöveron määrän, vaikka odottaa saavansa toimintansa tueksi esimerkiksi paikallista infrastruktuuria.

Saksalainen lääketeollisuusyhtiö Bayer investoi 250 miljoonaa euroa rakentaakseen Turkuun lääketehtaan. Taustalla on lääketehdas Leiraksen aikanaan kehittämä ehkäisykierukka. Bayerin myynti lähestyy miljardia euroa, ja henkilömäärä Turussa on kasvanut merkittävästi. Huomiota kannattaa kiinnittää saksalaisyrityksen veronmaksupolitiikkaan. Johto kertoo julkisesti, että he haluavat maksaa yhteisöveroa Suomeen, koska menestyksen takana on suomalainen innovaatio ja osaaminen. Bayer on Suomen suurimpia yhteisöveron maksajia.

Turun lisäksi ”mediklustereita” on syntynyt muihinkin yliopistokaupunkeihin. Kuopiossa yliopiston ympärille on syntynyt yrityksiä, joiden taustalta löytyy Bayerin tapaista innovaatiomyönteistä ajattelua. Lääketutkimusta tekevän startup-yritys Cerebriconin osti vuonna 2009 yhdysvaltalainen Charles River Laboratories. Yritys työllisti viime vuonna 131 ihmistä, teki liikevaihtoa 20 miljoonaa euroa, verotettavaa tulosta 4,4 miljoonaa euroa ja oli suurimpia yhteisöveron maksajia Kuopiossa.

Paikallinen sellutehdas (entinen Savon Sellu) työllisti toissa vuonna 210 ihmistä, teki liikevaihtoa 151 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 32,4 miljoonaa euroa. Verotettavaa tuloa jätettiin Suomeen 44 000 euroa. Yrityksen tilinpäätös on tyypillinen ulkomaiselle, Suomen metsiä ja malmivaroja hyödyntävälle yritykselle, jossa Suomeen maksettava yhteisövero minimoidaan. Vastapainona tuomilleen työpaikoille nämä yritykset edellyttävät paikallisten veronmaksajien osallistuvan yrityksen tarvitseman infrastruktuurin rakentamiseen.

Kuntavaaleissa valittujen uusien valtuustojen kannattaisi tutustua teollisuuteen. Yrityksiä houkuteltaessa voisi luvattujen työpaikkojen lisäksi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, hyötyihin ja haittoihin sekä harkita tarkkaan, millaisiin yrityksiin veronmaksajien kustantamia tukitoimia kannattaa suunnata.

Jorma Pylkkänen

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.