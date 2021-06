Erityistä tukea tarvitseva oppilas tarvitsee kaikkein taitavimman pedagogisen avun eikä vain rauhoittelevaa aikuista.

Paljon on puhuttu inkluusion ongelmista kouluissa (HS 17.6.), mutta mitään parannusta ei tunnu tapahtuvan. Edelleen erityisopettajia on kouluissa aivan liian vähän, jotta jokaiseen inkluusioryhmään riittäisi sellainen kokoaikaisesti, vaikka erityisopetuspäätös sitä edellyttääkin.

Tällöin opettaja joko jää aivan yksin tai hänen apunaan on koulunkäyntiavustaja, joka saattaa olla todella pätevä mutta voi olla myös periaatteessa kuka tahansa aikuinen. Kuitenkin juuri erityistä tukea tarvitseva oppilas tarvitsisi kaikkein taitavimman pedagogisen avun eikä vain rauhoittelevaa aikuista.

Jos oppilaan haaste on oppimisen vaikeus tai kielitaidon puute, inkluusio saattaa onnistua, mikäli oppilas on motivoitunut opiskelemaan. Mutta jos kyse on vakavasta käyttäytymisen häiriöstä, joka tekee keskittymisen isossa ryhmässä mahdottomaksi, tavallinen luokka ei ole oikea paikka. Etenkään silloin, jos tällainen oppilas väkisin haittaa muiden oppimista ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa niissä, jotka haluaisivat käydä koulua rauhassa. Näiden oppilaiden opiskelun turvaaminen täytyy mielestäni olla ensisijainen päämäärä eikä se, että pelätään jonkun leimaantumista erityisluokassa.

Valitettavasti kaikki lapset ja nuoret eivät ole eri syiden vuoksi täysin koulukuntoisia. Silloin heidät on ohjattava ryhmiin, joissa he saavat kokonaisvaltaisempaa tukea. Tavallisessa luokassa se on harvoin mahdollista. Ei voi olla niin, että 19 oppilasta kärsii yhden kipuilusta.

Olen itse opettanut 11 vuotta kymppiluokkaa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaa valmaa. Joka vuosi on opiskelijoina nuoria, jotka kertovat heikon koulumenestyksen johtuneen suurelta osin liian levottomasta luokasta ja koulukiusaamisesta. Eikö heillä ole oikeutta turvalliseen ja rauhalliseen koulutiehen?

Haastankin kuntien koulutoimenjohtajat ja sivistyslautakunnan jäsenet jalkautumaan kouluihin ja seuraamaan omin silmin, minkälaisia haasteita inkluusio pahimmassa tapauksessa aiheuttaa. Omassa virkahuoneessa on aivan liian helppoa keskittyä onnistuneisiin esimerkkeihin ja unohtaa epäonnistumiset. Opettajat joutuvat kuitenkin, jopa aivan konkreettisesti, painimaan tämän ongelman kanssa lähes päivittäin.

Minna Markkula

valma-opettaja, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.