Luottamushenkilöillä on suuri vastuu. Siksi valtuutettujen on hyvä tietää, miten kunta toimii.

Kuntaorganisaatio on iso. Monesti kunta on suuri työnantaja alueellaan, ja kunnan toiminta on usein laajaa.

Yrityksistä kunta eroaa kuitenkin merkittävästi: päätöksenteko on demokraattista. Vaaleissa valituilla kunnanvaltuutetuilla on ylin päätösvalta. Tämä tuo luottamushenkilöille suuren vastuun. Siksi valtuutettujen on hyvä tietää, miten kunta toimii: Miten kunta on organisoitu? Mikä on luottamushenkilöiden rooli? Mitä lakisääteisiä tehtäviä kunnalle kuuluu ja mitä muita tehtäviä kunta tekee? Mikä on kunnan taloudellinen tilanne? Mistä kunta saa tulonsa ja mihin se käyttää rahansa?

Kunnanvaltuutetun tehtävä vaatii siksi koulutusta. Koulutustilaisuudet voisivat olla seminaarityyppisiä, jossa kunnan eri toiminnot ja talousarvio käytäisiin läpi, samoin luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut. Myös kokoustekniikasta voisi olla oma osionsa.

Koulutukseen tulee liittää myös kunnan strategia, sen merkitys ja laadinta. Kunnat ovat ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa noin puolet toiminnoista ja budjetista siirtyy hyvinvointialueille sote-uudistuksen seurauksena. Kuntastrategia tulee uusia heti valtuustokauden alussa.

Näillä tilaisuuksilla olisi myös toinen tavoite: valtuutettujen yhteistyön tiivistäminen ja tutustuminen kollegoihin ja virkamiehiin.

Koulutus pitäisi järjestää heti syksyllä ennen vuoden 2022 talousarvion, budjetin laatimista. Kunnanjohtaja on avainasemassa koulutuksen järjestämisessä.

Ari Forsberg

kunnanvaltuutettu (kok), Askola

