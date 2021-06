Turun Sanomat toteaa, että Suomessakin matkailuala on pahasti kärsinyt koronavirus­pandemiasta.

”Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä matkailusta kertyi tuontituloja vain 100 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin kertymä oli 800 miljoonaa euroa. Kansantalouden tasapainon kannalta oli hyvä asia, että myös suomalaisten ulkomaille viemät eurot vähenivät. Ulkomaan matkailu supistui 1 300 miljoonasta 100 miljoonaan euroon.”

”Ruotsissa rajoja ei suljettu yhtä tiukasti kuin Suomessa, mikä voi tietää huonoa suomalaisille matkailuyrittäjille. Vaarana on, että ruotsalaiset onnistuvat haukkaamaan pysyvästi palan suomalaisten matkailuyrittäjien kakusta.”

”Hotellien, ravintoloiden ja palveluyrityksien ohella matkailun halvaantuminen on iskenyt ikävästi lento- ja meriliikenteeseen.”

”Matkailua avatessa on luonnollisesti otettava huomioon tautitilanne. Koronaviruksen leviämistä on kuitenkin mahdollista torjua testeillä ja rokotetodistuksilla. Rajoitukset eivät saa olla liian tiukkoja, sillä turistit eivät esimerkiksi ole valmiita viettämään osaa lomastaan karanteenissa. He valitsevat Suomen sijasta toisen maan, jos kokevat rajoitukset hankaliksi.”

”Hyvin hoidetusta koronaepidemiasta voisi tehdä Suomelle jopa uuden matkailuvaltin. Maailmassa löytyy paljon turisteja, joille terveellisyys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita.”

Karjalainen kirjoittaa, että Suomi on ottanut monia muita Euroopan valtiota varovaisemman linjan avatessaan ulkomaalaisten maahantuloa ja matkustamista.

”Erityisesti matkailuala on odottanut matkustamisen laajempaa avaamista.”

”Myös työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa matkailun näkymät -raportissa todetaan, että matkailuyritysten ahdinko on jatkunut alkuvuonna. Raportti toteaa, että tutkimusten mukaan kuluttajien luottamus ja matkustushalukkuus ovat säilyneet hyvällä tasolla, ja matkustaminen elpyy nopeasti, kunhan matkustusrajoituksia päästään purkamaan.”

”Koronakriisi on viemässä tänä vuonna noin 80 prosenttia ulkomaalaisten matkailijoiden kulutuksesta Suomessa. Menetys on 3,8–4,2 miljardia euroa.”

”Kuluttajat ja matkanjärjestäjät suuntaavat kiinnostuksensa kohteisiin, joissa maahan tuloon on sujuvat käytännöt.”

”Suomen tilanne on hankala, ja varovaisuudelle löytyy painavia syitä. Koronaluvut ovat EU:ssa laskeneet, mutta Venäjälle on iskenyt uusi korona-aalto, ja se on jo leviämässä rajojen yli.”