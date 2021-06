Kaikki odottavat tieteellistä tietoa, mutta sen luomisen edellytykset on ajettu Suomessa alas.

Pakkasin professorin huoneen tutkimus­kirjallisuutta laina­laatikoihin akateemisen pätkä­työn erään pätkän päätyttyä. Ulkona paistoi kevätaurinko, ja tulevaisuuteni oli valoisan udun peitossa. Pohdin Suomen yliopistolaitosta, tiedettä ja tietoa.

Vuoden ajan on koko maailma karjunut ja vaatinut tieteellistä tietoa. Koska saadaan koronarokote? Onko sillä sivuvaikutuksia? Miten voidaan auttaa infektoituneita? Miten virus leviää? Mikä on intialainen variantti? Välillä on näyttänyt siltä, että maata johtavat THL:n lääkärit, tieteilijät, pikemminkin kuin maan hallitus.

Epidemiologisten kysymysten takana nousevat kysymykset poikkeusajan ihmisestä. Miten se vaikuttaa, kun ollaan kuukausimäärin vailla kontakteja? Kun ei näe toisen ilmeitä maskien takaa? Mitä tapahtuu sukupolvelle, joka on käynyt koulunsa Zoomissa? Miksi ihmiset alkavat poikkeusoloissa kyyläämään toisiaan aggressiivisesti? Miksi hallitus on sitä suositumpi, mitä tiukempia koronarajoituksia se esittää, vaikka ne olisivat jopa perustuslain vastaisia?

Tiede voisi selittää meille maailmaa, niin viruksia kuin poikkeustilojen ja karanteenien vaikutuksiakin. Ja selityksiä todella tarvitaan, suorastaan huutamalla vaaditaan. Mutta samaan aikaan on tieteen harjoittaminen Suomessa on käynyt koko ajan tukalammaksi.

Vietetään tutkitun tiedon teemavuotta. Mutta yliopiston oppiaineessa, jossa työskentelen, on noin kolmannes viroista täyttämättä rahapulan takia. Viimeksi on uutisoitu viron kielen opetuksen lakkaamisesta. Saamen kielen lehtorin tehtävä alennettiin yliopisto-opettajan tehtäväksi, post docille ei haettu seuraajaa. Toinen post doc vielä kölkyttelee laitoksen autioita käytäviä, kunnes hänenkin paikkansa jää kesän jälkeen tyhjäksi. Ja minäkin olen taas pakannut sijaisuuden jälleen päättyessä.

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa – henkisessä kodissani – on rahapulan vuoksi täyttämättä noin 40 tehtävää. Näihin kuuluvat myös esimerkiksi slaavilaisten kielten professuuri, kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen ja musiikkitieteen professuurit, etnologian sekä saksalaisen filologian professorin virat ja niin edelleen, loputtomiin.

Hallitus on ilmoittanut suorittavansa koulutuksen kunnianpalautuksen. Meillä yliopistolla se näyttää tältä: kun joku eläköityy, sairastuu tai valmistuu tehtävässään, hänen tilalleen ei enää valita ketään. Opettajakunta pienenee nopeasti, mutta hallitus kaavailee nostavansa yliopiston opiskelijamääriä valtavasti. Uutta rahaa ei silti ole tulossa.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen leikkausten jälkeen yliopistoille ei ole palautettu rahoitusta. Monien alojen tilanne on jo käynyt mahdottomaksi, alat on käytännössä lakkautettu. Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineen viidestä virasta neljä on täyttämättä. Kiinan ja japanin kielen professuurit on päätetty yhdistää säästöjen takia, mikä kieliä tuntevan näkökulmasta kuulostaa hieman samalta kuin olisi äkkiä päätetty yhdistää viulistin ja makkaramestarin tai tarjoilijan ja kokin virat.

Vuonna 1992, kun tulin ensi kertaa yliopistoon, maassa oli historian suurin lama. Silti oli varaa maksaa taiteiden opetuksesta, suomen kielen tutkimuksesta ja kouluttaa asiantuntijoita, jotka osasivat Euroopan ja Aasian suuria kieliä. Nyt kun bruttokansantuote on kasvanut, Suomi kansainvälistynyt ja suomalaisten liikeyritysten verkostot laajentuneet Aasiaan, ei rahaa enää olekaan. Ei ole varaa opettaa edes naapurimaan kieltä, viroa.

Hallituksen retoriikka on ollut valetta. Koulutuksen kunniaa ei ole palautettu. Tieteestä, kuten kulttuurista, ei näytä välittävän vasemmisto sen enempää kuin oikeistokaan. Ikävä, kovin ikävä juttu.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.