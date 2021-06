Miessukupuoli on ollut pitkään yliedustettuna lääketutkimuksissa.

Tytöt ja pojat kehittyvät eri tahtiin, ja naiset ja miehet myös ikääntyvät eri tavoin. Naiset elävät keskimäärin pidempään mutta ovat vanhuusiässä usein hauraampia ja huono­kuntoisempia kuin ikäisensä miehet.

Sairaudet eivät kohtele sukupuolia tasapuolisesti: eroja on sekä ilmaantuvuudessa, oireissa että tautien lopputulemissa.

Alle 75-vuotiailla miehillä on esimerkiksi kaksinkertainen aivoinfarktin riski naisiin verrattuna. On sukupuolille tyypillisiä syöpiä, ja masennus sekä muistisairaudet näyttävät olevan naisilla yleisempiä kuin miehillä.

Miessukupuoli on pitkään ollut yli­edustettuna niin kliinisissä lääke­tutkimuksissa kuin ennen ihmisvaihetta tehtävissä prekliinisissä kokeissa, lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet.

Se on ongelma, sillä naisten ja miesten – tai naaraiden ja urosten – elimistöt voivat reagoida valmisteisiin eri tavoin. Jos vaikutuksia on tutkittu lähinnä miehillä, lääke voi aiheuttaa naisilla yllätyksiä. Samalla valmisteet, jotka voisivat toimia hyvin nimenomaan naisilla, karsiutuvat jo varhain kokonaan pois.

Sukupuolivinouma on viime vuosina onneksi hieman korjaantunut.

Lääketutkimusten vinoumaan on useita syitä. Yksi on ollut halu suojella hedelmällisessä iässä olevia naisia ja tulevia sukupolvia. Toinen syy on, että naisten hormonitasojen vaihtelu aiheuttaa tutkimukselle omat mutkansa.

Silloin kun naisia otetaan mukaan tutkimuksiin, osallistujia testataan usein kuukautis­kierron munarakkulavaiheen alussa, jolloin sukupuolihormonien tasot ovat alimmillaan, kansainvälinen tutkijaryhmä huomautti urheilu­lääketiedettä käsitelleessä artikkelissaan British Journal of Sports Medicine -lehdessä vuonna 2016.

Tosielämässä estradiolin ja progesteronin vaikutuksia ei kuitenkaan voi minimoida yhtä näppärästi kuin tutkimuksissa.

Onkin viitteitä, että esimerkiksi masennus­lääkkeiden teho saattaa vaihdella kuukautiskierron eri vaiheissa. Sama pätee synnytyksenjälkeiseen aikaan, jolloin hormonitasot muuttuvat dramaattisesti.

Lisäksi synnytykset voivat vaikuttaa vielä paljon myöhemminkin siihen, miten naisen elimistö reagoi lääkehoitoihin, äitiyden vaikutuksia pitkään tutkinut kanadalais­professori Liisa Galea on huomauttanut.

Sukupuolisidonnaisia tekijöitä ei voi häivyttää pois lääketutkimuksista. Sen sijaan niistä tarvitaan enemmän tietoa, jotta me kaikki voisimme elää mahdollisimman terveinä.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.