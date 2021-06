Perhe-, ryhmä- ja yksilöpsykoterapia ovat toisistaan erilliset osaamisalueensa samaan tapaan kuin sisätautien ja kirurgian erikoisalat eroavat toisistaan.

Alviina Alametsä ja Oona Varinowski nostivat esille psykoterapeuttien niin kutsutun muuntokoulutuksen yhtenä keinona lievittää psykoterapeuttipulaa (HS 17.6.). Valvira on määritellyt vakiintuneet psykoterapiamuodot (tai -menetelmät), jotka pohjautuvat erilaisiin psykiatrisia häiriöitä koskeviin taustateorioihin. Tämän seurauksena psykoterapiamenetelmät ja niiden käyttämät tekniikat ovat erilaisia. Psyko­terapeutti­koulutusten koulutusohjelmat ovat keskittyneet opetettavaan psyko­terapia­menetelmään ja sen tekniikan opettamiseen eikä koulutusohjelmissa ole kaikille ohjelmille yhteisiä osioita.

Perhe-, ryhmä- ja yksilöpsykoterapia ovat toisistaan erilliset osaamisalueensa sekä teorianmuodostuksen että terapiatekniikoiden osalta, samaan tapaan kuin sisätautien ja kirurgian erikoisalat eroavat toisistaan. Tämä on syy sille, ettei perheterapeutti eikä ryhmäpsykoterapeutti voi täydennys- tai lisäkoulutuksen perusteella antaa yksilöpsykoterapiaa. Psykoterapeuttikoulutus tähtää psykoterapeuttina toimimisen edellyttämään osaamisen hallintaan ja koulutuksella halutaan varmistaa lääketieteellisesti ja psykologisesti pätevä hoito ja potilasturvallisuus.

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa psyykkisistä ongelmista, mielenterveyden häiriöistä tai psykiatrisista sairauksista kärsiviä. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) mukaan psykoterapiaa tulee olla saatavilla terveydenhuollon palveluvalikoimassa. Valvira myöntää psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden sellaisen psykoterapeuttikoulutuksen perusteella, joka on toteutettu yhteistyössä suomalaisen yliopiston kanssa. Psykoterapeuttien riittämättömyyden taustalla on keskeisesti se, ettei kenelläkään – ei yliopistolla eikä millään muullakaan toimijalla ‒ ole velvollisuutta kouluttaa psykoterapeutteja.

Jorma Piha

valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion puheenjohtaja

