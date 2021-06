Maija Gustafsson kertoi huolensa (HS Mielipide 19.6.) oikomishoidon pitkistä jonotusajoista. Gustafsson otti kantaa myös ajanvarauksen viiveisiin. Pahoittelen asiakkaillemme hammashoidon vaikeaa tilannetta.

Koronavirusepidemia on pidentänyt jonoja Helsingin oikomishoitoon ja hammashoitoon laajemminkin. Olemme purkaneet epidemian seurauksena syntynyttä hoitovelkaa aktiivisesti kaikkein kiireellisimmästä hammashoidosta aloittaen. Tämä koskee myös oikomishoitoa.

Koronaviruksen vaatimien suojatoimien vuoksi vastaanottoaikoja on ollut vähemmän kuin ennen epidemiaa. Myös hammashoitoa tekeviä ammattilaisia on ollut epidemia-aikana vähemmän kuin ennen epidemiaa. Osa suun terveydenhuollon henkilökunnasta on ollut muissa sote-tehtävissä. Koronaepidemian vuoksi Helsingissä jäi viime vuonna tekemättä 25‒30 prosenttia vuosittaisista käynneistä.

Teemme Helsingin hammashoidossa kaikkemme, jotta saamme parannettua asiakkaiden pääsyä hoitoon.

Sebastian Kaste

johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.