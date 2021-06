Vastaamo-tietomurron uhreille on saatavilla tukea ja neuvontaa, ja asiakas voi olla yhteydessä Rikosuhripäivystykseen täysin anonyymisti.

Nimimerkki Yksityisyytensä menettänyt (HS 19.6.) kirjoitti yksin jäämisen kokemuksesta, joka on koskettanut monia psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdyn tietomurron uhreja. Tapaus on Suomen rikoshistoriassa ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Uhrien määrä on niin suuri, että myös tukitoimien järjestämisessä ja tiedon kulussa uhreille on ollut haastetta. Rikosuhripäivystys on pyrkinyt omalta osaltaan tarjoamaan uhreille käytännön neuvoja ja keskusteluapua. Palveluiden kysyntä oli suurinta viime lokakuun lopussa parin viikon ajan siitä, kun tapaus tuli julkisuuteen. Sen jälkeen yhteydenottoja on ollut vähemmän.

Koska uhrin asemaan vaikuttaa rikosprosessin lisäksi tietosuoja-asetukseen liittyvä selvitys ja yhtiön konkurssi, tilanne on monimutkainen. Epätietoisuudessa eläminen on raskasta. Kenelläkään ei ole tapaukseen liittyvien eri korvausprosessien osalta yksiselitteisiä vastauksia. Olemme keränneet mahdollisimman paljon faktatietoa prosessin etenemisestä ja sen eri käänteistä verkkosivuillemme osoitteeseen riku.fi/vastaamo.

On ymmärrettävää, jos uhrin luottamus avun tarjoajiin on koetuksella. Tukea ja neuvontaa on kuitenkin saatavilla, ja asiakas voi olla yhteydessä Rikosuhripäivystykseen täysin anonyymisti. Myös esimerkiksi Mieli Suomen Mielenterveys ry on järjestänyt tapauksen jälkeen vertaistukiryhmiä, ja kriisikeskukset palvelevat tietomurron uhreja. Vertaistukea on mahdollista järjestää lisää tarpeen mukaan.

Rikosprosessiin liittyvien lisätietojen osalta uhrien kannattaa seurata poliisin tiedotteita ja uutisointia sekä Rikosuhripäivystyksen verkkosivuja.

Leena-Kaisa Åberg

toiminnanjohtaja, Rikosuhripäivystys

Lauri Hovi

viestintäpäällikkö, Rikosuhripäivystys

