Energiantuotantoon liittyy aina ongelmia, ja myös sähköautot tarvitsevat metalleja, joiden saanti on viime aikoina ollut vaikeaa.

Ilmastopaneeli ehdottaa autoilun sähköistämistä päästöjen vähentämiseksi. Jotta sähköä saadaan, sitä tulee tuottaa.

Energiantuotantoon, on se sitten fossiilista tai ei, liittyy aina ongelmia: Ydinjätteen loppusäilytykseen liittyy eettisiä ongelmia, kun taas tuulivoiman käyttöön mahdollisia maisemahaittoja ja käytön jälkeisen kierrätyksen ongelmia. Sähköautot tarvitsevat metalleja, joiden saanti on viime aikoina ollut vaikeaa, ja niiden louhinnassa tehdään eettisiä rikkomuksia.

Viime viikolla HS:n lukijoita muistutettiin aurinkomyrskystä, joka hyvin todennäköisesti on iskemässä maapalloon muutaman vuosikymmenen sisään (HS 20.6.). Sähköjärjestelmämme ei kestäisi sellaista.

Liikenneviraston tutkimuksesta vuodelta 2016 selviää, että 26 prosenttia automatkoista on alle kaksi kilometriä pitkiä, ja 51 prosenttia matkoista on korkeintaan seitsemän kilometrin pituisia. Iso osa automatkoista on siis lyhyitä, sellaisia, jotka helposti korvattaisiin kävelyllä tai pyöräilyllä eli kuntoa kohottavilla liikkumismuodoilla. Lisäksi elämäänsä voi järjestää niin, että autolle tulee vähemmän tarvetta. Tämä on näkynyt viime aikoina esimerkiksi etätöinä.

Kaikki maapallon autot ‒ kulkuvälineet, joiden tuotanto on synnyttänyt päästöjä ja vaatinut materiaaleja luonnosta ‒ ovat 95 prosenttia ajastaan parkkipaikalla. Nykyistä elintapaa ei tulisi muuttaa tällaisenaan ekologisemmaksi, vaan voimme miettiä, mistä voisimme luopua saadaksemme jotain parempaa.

Sara-Ellen Laitinen

Helsinki

