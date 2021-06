Ympäristönsuojelun ja yhdenvertaisuuden edistämisen pahimman uhan muodostavat kokeneet viranhaltijat, jotka valmistelevat asioita vankalla rutiinilla kovassa kiireessä.

Elokapina ja Pride-viikko muistuttavat, että työ ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisten yhdenvertaisuuden hyväksi on kesken. Lopen seurakunnassa on jo kaksi vuotta arvioitu kaikkien hallintopäätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kokemukset ovat hyviä, ja nyt haluan haastaa kaikki julkishallinnon toimijat arvioimaan päätöstensä vaikutuksia.

Lopen seurakunnan ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti toimitilojen lämmityksen ja metsänhoidon vaikutuksia. Kirkon tulevan lämmitysjärjestelmän valinnassa on selvitetty eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjä. Metsätalouden merkittävät ratkaisut on aikataulutettu tehtäväksi metsäsuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Lisäksi seurakunnan työntekijät on ohjeistettu muun muassa arvioimaan hankintojen ympäristövaikutuksia ja kehittämään jätteiden lajittelua.

Kiista samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä saa kirkossa paljon huomiota. Huomion kiinnittyminen pelkästään avioliittokiistaan johtaa pahimmillaan siihen, että arkisemmat yhdenvertaisuushaasteet jäävät liian vähälle huomiolle.

Seurakunnan yhdenvertaisuustyössä on kysyttävä, kohdellaanko kaikkia perheitä yhtäläisesti perheinä? Tekeekö seurakunta kaikkensa, että sen toiminta ja viestintä olisivat mahdollisimman saavutettavia aisti- ja liikuntarajoitteista, asuinpaikasta, kielestä tai varallisuudesta riippumatta?

” Arkiset yhdenvertaisuushaasteet jäävät liian vähälle huomiolle.

Lopella ympäristö- ja yhdenvertaisuustoimia suunnitellaan ja arvioidaan vuosittain jokaisen työmuodon toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Näin ympäristö- ja yhdenvertaisuustoimet läpäisevät koko seurakunnan toiminnan eivätkä jää vain innostuneiden työntekijöiden aktiivisuuden varaan.

Ympäristönsuojelun ja yhdenvertaisuuden edistämisen pahimman uhan muodostavat kokeneet viranhaltijat, jotka valmistelevat asioita vankalla rutiinilla kovassa kiireessä. Systemaattinen lyhyt pysähtyminen vaikutusten arviointiin takaa sen, etteivät ympäristö- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat unohdu. Kaikkia vaikutuksia ei varmasti tunnisteta, mutta arviointi kannustaa tekemään ongelmista näkyviä ja kysymään oikeita kysymyksiä.

Arviointi voi kuulostaa työläältä, mutta se tekee pitkällä aikavälillä hallinnosta sujuvampaa. Huolellisesti laadittu esittelyteksti vastaa kysymyksiin, joita luottamushenkilöt kokouksessa esittäisivät. Muistan esimerkiksi kokouksen, jossa metsien tuhkalannoituksen ympäristövaikutuksia yritettiin selvittää Googlen avulla. Asia palautettiin valmisteluun, jotta päätöksenteko ei perustuisi ensimmäisiin hakutuloksiin vaan asiantuntijan selvitykseen.

Haastankin kaikki julkishallinnon toimijat johdonmukaiseen ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin, jotta joskus tulevaisuudessa Elokapinan ei tarvitsisi pysäyttää liikennettä muistuttaakseen ympäristön hädästä ja Pride olisi juhla jo toteutuneen yhdenvertaisuuden kunniaksi.

Tuomas Hynynen

kirkkoherra, Lopen seurakunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.