Jos muokkaisimme vaatimuksia hieman, saisimme kustannuksia laskettua ja parannettua projektien tehokkuutta.

Suomessa puhutaan paljon it-alan työvoimapulasta. Minulla on alalta hieman yli 20 vuoden kokemus. Sen perusteella alalla ei suinkaan ole työvoimapulaa, kuten annetaan ymmärtää. Pulaa on vain suomea puhuvista työntekijöistä, joilla on 5–10 vuoden kokemus ja jotka asuvat pääkaupunkiseudulla ja työskentelevät viisi päivää viikossa asiakkaan tiloissa.

Eräs ongelmaa syventävä toimija on näkemykseni mukaan julkinen sektori, missä kokemusvaatimukset ohjaavat nimenomaan muodostamaan tiimejä, joissa kaikilla on kokemusta vähintään viisi vuotta ja vieläpä niin, että henkilöllä on Suomen kansalaisuus ja suomen kielen taito on äidinkielen tasolla. Sama pätee tietyiltä osin myös yksityisen puolen projekteihin. Todettakoon kuitenkin, että yksityisellä puolella on hieman enemmän rohkeutta kokeilla englantia puhuvia kandidaatteja.

Mielestäni tässä mennään metsään. Ensimmäisenä tulee mieleen, ettei kannattaisi muodostaa tiimiä, jossa kaikki ovat senioreita. Tiimi, jossa on sekä kokeneita että uransa alkuvaiheissa olevia kehittäjiä, toimii paremmin. Lisäksi tällaisten projektien kustannustaso on edullisempi kuin projektin, jossa kaikki ovat senioreita.

Toinen asia, jossa toivoisi harkintaa, on suomen kielen vaatimus. Riittää, että projektissa on yksi suomen kielen taitoinen tekijä, mutta kaikilta luonnistuisi englanti. En tarkoita, että työ pitäisi välttämättä ulkoistaa toiseen maahan, vaan sitä, että Suomessa on jo osaavia ohjelmistoalan ammattilaisia, joiden suomen kielen osaaminen ei ole natiivin tasolla, mutta joiden tekninen taitotaso riittäisi vallan mainiosti.

Jokainen senior-statuksella työskentelevä it-ammattilainen on ollut juniori uransa alussa. Vaatimuksia hieman muokkaamalla saisimme julkisen puolen projekteissa laskettua kustannuksia ja parannettua tehokkuutta.

Ilkka Hauta-aho

ohjelmistokäsityöläinen, Sipoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.