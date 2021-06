Pelastusopisto on todennut metsäpalojen sammuttamisen vaaralliseksi työksi. Siitä huolimatta kaikille sopimuspalokuntalaisille ei saada kunnollisia suojavälineitä.

Suomessa oli vuonna 2018 paljon maasto- ja metsäpaloja. Suurin osa niistä oli pieniä, mutta mukaan mahtui myös isoja paloja, joita sammutettiin monta päivää. Isosta palojen määrästä selvittiin sopimuspalokuntalaisten venymisen ansiosta. Venymistä paikka paikoin tarvittiinkin – työvuorot kestivät joskus jopa yli kellon ympäri.

Lopputulema kesäkaudesta 2018 oli se, että metsäpalojen sammuttamista tulee kehittää työturvallisuuden, kaluston, varusteiden, suojaimien ja työmenetelmien osalta. Käytännössä pelastuslaitoksille oli jo usean vuoden ajan annettu palautetta metsäpaloihin sopimattomista suojavarusteista sekä hengitys- ja kasvosuojista.

Osalla pelastuslaitoksista ei ole ollut sopimuspalokunnille minkäänlaisia hengityssuojia, jotkut pelastuslaitokset ovat antaneet paperi- tai kuitumaskeja suojavälineiksi. Sopimuspalokuntalaisilta puuttuu usein myös metsäpaloihin tarkoitetut suojapuvut.

Pelastusopisto on tutkinut metsäpalojen sammuttamista ja niihin liittyviä vaaroja. Työ on todettu vaaralliseksi. Selkeästi on voitu osoittaa myös pelastushenkilöstön kunnollisten suojavarusteiden tarve.

Turvallista metsäpalojen sammuttamista varten pelastuslaitoksissa tulee olla työturvallisuusohjeet, ja ne on saatettava kaikkien pelastushenkilöiden tietoon. Ohjeissa on otettava kantaa siihen, kuinka pitkään sammutustyötä voidaan enintään tehdä työturvallisuuden vaarantumatta. Ohjeessa tulee ottaa huomioon isojen maastopalojen peseytymispaikan perustaminen ja vaihtovaatteiden huolto.

Nyt kesäkauden alussa on tullut taas esiin, että pelastuslaitosten tulisi yhteistyössä omien sopimuspalokuntalaistensa kanssa suunnitella palokuntien jäsenhankinnan tehostamista ja saada jäsenhankinta aktiivisesti liikkeelle.

Ennen jäsenhankinnan käynnistämistä pelastuslaitoksissa täytyy kuitenkin korjata ne puutteet, jotka ovat heikentäneet sopimuspalokuntatoimintaa koko alueellisen pelastustoimen ajan – alkaen vuodesta 2004 aina tähän päivään asti. Jäsenhankinnan tehokkaasta käynnistämisestä on puhuttu aiemminkin, mutta puheet yleensä loppuvat, kun aloitetaan keskustelu toimintaedellytysten puutteiden korjaamisesta.

Toimintavalmiuden puutteet liittyvät laajempaan Suomen pelastustoimen ongelmaan. Pelastuslaitokset toimivat kunnallisesti ja siten itsehallinnollisesti.

Nyt pelastuslaitokset siirtyvät hyvinvointialueille. Lainsäädännöllä tulee puuttua tähän itsehallinnollisuuteen siten, että sisäministeriön johtamis-, ohjaus- ja määräysvaltaa pelastuslaitoksiin lisätään. Tämäkin huoli valmiudesta ja paremmasta työturvallisuudesta osoittaa tarpeen pelastustoimen pikaiseen valtakunnalliseen kehittämiseen.

