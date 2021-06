Helsingin on laadittava päästöbudjetti ja sovitettava siihen ilmastotyönsä

Helsinki ei näytä hahmottaneen, miten nopeasti ilmastopäästöjä pitää vähentää, jos lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen on ilmoittanut luopuvansa toisesta kivihiilivoimalastaan suunniteltua aiemmin (HS 22.6.). Tämä on hieno linjaus ja vaikuttaa koko Suomenkin päästöihin, sillä Hanasaari on Suomen suuripäästöisin voimala.

Helsinki tarvitsee kuitenkin nopeasti lisää ratkaisuja. Muuten se jää jälkeen muista Suomen isoista kaupungeista. Vantaa luopuu kivihiilestä kokonaan jo vuonna 2022 ja haluaa irti maakaasustakin vuonna 2025 (HS 15.6.). Näin Vantaan Energia on fossiilivapaa vuonna 2026. Turku on suunnitelmansa mukaan hiilineutraali jo vuonna 2029 sekä Espoo ja Vantaa vuonna 2030.

Helsinki on asettanut hiilineutraaliuden tavoitteekseen vuoden 2035. Tavoite on vaatimaton. Eikä kaupunki aio tuolloinkaan luopua fossiilisista polttoaineista, vaan suurisuuntaista maakaasun käyttöä halutaan jatkaa.

Pohjoismaiden pääkaupungeista Tukholma luopui kivihiilestä kokonaan viime vuonna. Oslo vähentää päästöjään 95 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja Kööpenhamina lupaa olla ilmastoneutraali vuonna 2025. Päästöt asukasta kohden ovat nyt Helsingissä neljä hiilidioksiditonnia vuodessa, kun ne Oslossa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa ovat 1,7–1,8 tonnia. Helsinkiläinen kuormittaa ilmastoa kaksin verroin oslolaiseen verrattuna.

Hanasaaren voimalan sulkemisen jälkeenkin Helsingin ongelmaksi jää energiantuotanto. Energiaviraston vuosiraporteissa Helen kuuluu yhtiönä Suomen kolmen isoimman ilmastopäästäjän kärkeen. Energiavirasto tilastoi myös yksittäiset laitokset. Vuonna 2020 Hanasaaren ohella laitoslistan kymmenen kärkijoukkoon kuuluivat Salmisaaren ja Vuosaaren voimalat. Esimerkiksi Turku on päässyt määrätietoisella työllä kokonaan pois kymmenen kärjestä.

Helsinki ja Helen oy eivät näytä hahmottaneen, miten nopeasti ilmastopäästöjä pitää vähentää, jos lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen, kuten Pariisin ilmastosopimus tavoittelee.

Tähän on olemassa työkalukin: päästöbudjetti eli hiilibudjetti. Siinä lasketaan, miten suuri määrä päästöjä kaupungin on vielä mahdollista tuottaa, jos se tekee osansa Pariisin sopimuksen tavoitteiden eteen. Ruotsissa jo 40 kuntaa on laskenut päästöbudjetin. Tulokset ovat hätkähdyttäneet, sillä päästöjen pitää tyypillisesti pienentyä 10–20 prosenttia vuodessa, jotta tavoite täyttyisi.

Esimerkiksi Tukholman ilmastosuunnitemassa todetaan jäljellä olevaksi mahdolliseksi päästömääräksi koko jaksolle 2020–2040 noin 19 miljoonaa tonnia, kun nykypäästöt ovat vajaat kaksi miljoonaa tonnia vuodessa.

Uppsalan yliopiston tutkijoiden mukaan päästöbudjettia olisi jäljellä Tukholmassa vieläkin vähemmän eli 16 miljoonaa tonnia ja hiukan Helsinkiä pienemmässä Göteborgissa 10 miljoonaa tonnia – siis koko ajalle vuoteen 2040 asti.

Helsingin on kiireesti laadittava päästöbudjetti ja sovitettava siihen ilmastotyönsä. Tämä on tehtävä ensi tilassa tulevalla valtuustokaudella, jonka aikana Helsingin ilmasto-ohjelma on muutoinkin tarkoitus päivittää.

Antti Halkka

filosofian tohtori, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

