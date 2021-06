Ammattisuomentajien joukossa on paljon niitä, jotka osaavat ja haluavat kääntää runoja

On kustantajan tehtävä löytää kuhunkin työhön sopiva kääntäjä.

Amerikkalaisen Amanda Gormanin The Hill We Climb -runosta tuli kansainvälinen mediailmiö välittömästi Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisten jälkeen. Runon julkaisemisen ja kääntämisen vaiheet ovat saaneet julkisuudessa runsaasti huomiota.

On harvinaista, että kirjallisuuden kääntäminen ylittää uutiskynnyksen. Vielä harvinaisempaa, että siitä keskustellaan lehtien palstoilla. Helsingin Sanomatkin on julkaissut aiheesta useita uutisia ja lauantaina 19. kesäkuuta koko sivun jutun värikuvineen. Ammattisuomentajien näkökulma on kuitenkin jäänyt kokonaan puuttumaan keskustelusta.

Ei ole tapana, että kirjailija tai hänen edustajansa puuttuu kääntäjän valintaan. Yleensä kirjailijat luottavat tässä asiassa kustantajan ammattitaitoon. Kääntäjillä on ominaispiirteensä ja erikoisalansa. On kustantajan tehtävä löytää kuhunkin työhön sopiva kääntäjä.

Ymmärrän, että tämän yksittäisen runon kohdalla kyse on enemmän politiikasta ja markkinoista kuin runoudesta ja runojen kääntämisestä. Moni prosessiin liittynyt seikka on ärsyttänyt minua suomentajana. Olin kuitenkin päättänyt pitää suuni kiinni tietäen, että taustalla on tekijöitä, jotka eivät yleensä kuulu kirjallisuuden käännösprosessiin.

Mieleni muuttui, kun luin Maaria Ylikankaan kirjoituksen Helsingin Sanomista (19.6.). Ylikangas kirjoitti: ”Virkaanastujaisesityksen antirasistinen ja feministinen viesti vesittyisi, jos kääntäjä olisi vain suomennostaidon harmaa eminenssi.” Kirjoittajalle on ilmeisesti jäänyt epäselväksi, mitä ”harmaalla eminenssillä” tarkoitetaan. Lieneekö tavoiteltu harmaata hiirulaista? Entä mistä kirjoittaja tietää, että viesti vesittyisi, kun vertailukohtaa ei ole? Jos pyrkimys on sanoa, ettei ammattisuomentaja sovi suomentajaksi, kirjoitus vähättelee maamme monipuolisen suomentajakunnan kokemusta ja ammattitaitoa.

Kirjoittaja korostaa spoken wordin ja rytmin merkitystä runosuomennoksissa. Rytmi ja ääneen lausuminen ovat aina olleet runouden olennainen osa. Siinä mielessä Gormanin runo ei ole poikkeus, eikä sen ymmärtäminen ja tulkitseminen edellytä mitään tiettyä identiteettiä.

Me suomentajat elämme kirjallisuutta moninaisten maailmojen, ihmiskohtaloiden ja identiteettien matkassa. Kääntäminen on eläytymistä tekstiin ja kaikkeen, mitä se edustaa. Ammattiosaamisen lisäksi kääntäjän kokemusmaailmalla voi olla vaikutusta tekstin ymmärtämiseen. Käännöskokemusta ja -taitoa tärkeämpi kriteeri se ei voi olla. Kaikki eivät osaa tai halua kääntää runoja, mutta ammattisuomentajien joukossa on runsaasti niitä, jotka osaavat ja haluavat.

Kristiina Drews

suomentaja, Helsinki

