Vapaa vuokranmäärittely edesauttaa sijoittaja, kun taas vuokralaisille kohtuuttoman korkeat vuokrat ovat elämää rajoittava tekijä.

Toimittaja Tuomas Niskakangas nosti analyysissään (HS 23.6.) esiin vuokrasääntelyn sijoittajanäkökulmalla todeten, että monet asuntosijoittajat ovat rikastuneet asuntosijoittamisella satumaisesti matalan korkotason avittamina. Niskakangas osui toteamuksellaan asian ytimeen. Vapaa vuokranmäärittely edesauttaa nimenomaan sijoittajia. Sen sijaan asukkaille kohtuuttoman suuret vuokrat ovat elämää monin tavoin rajoittava tekijä.

Nykyisen mallin maksajina ovat myös veronmaksajat asumistuen kautta. Niskakangas esittää, että asumistuki on hinta, joka pitää maksaa, että ihmiset saavat elää haluamillaan alueilla. Siinäkin asiassa kolikolla on toinen puoli. Asumistuilla mahdollistetaan mittava sijoitustoiminta, eli me kaikki tuemme veroja maksamalla pienen vähemmistön satumaista rikastumista.

Analyysissä tuotiin esiin myös vastustajien kommentteja. Samat faktat voisi esittää siten, että vuokrasääntely tuo kohtuullisten vuokrien ansiosta ihmisille mahdollisuuden asua pidempään samassa paikassa, kun kalliit vuokrat eivät aja hakemaan pienempää asuntoa. Ja toisaalta, vapaa vuokranmäärittely ei kokemuksemme mukaan ole vuokranantajalle mikään kannuste pitää huolta asunnosta varsinkaan suuren kysynnän alueilla.

Huomioitavaa on myös se, että mikäli vapaarahoitteinen asuntotuotanto vähenisi, tilaa tulisi ara-tuotannolle, joka esimerkiksi Helsingissä on 80 prosenttia edullisempaa asumista asukkaalle kuin vapaarahoitteisessa asunnossa asuminen.

Kuten Niskakangas toi esiin, vuokrasääntelyn erilaisia malleja on käytössä monissa maailman suurkaupungeissa. Suomessakaan ei tarvitsisi ottaa käyttöön raskainta mallia, vaan soveltaa oloihimme sopivasti mallia, joka ottaa huomioon myös asukasnäkökulman.

Siinä Niskakangas on oikeassa, että asuminen on nousemassa politiikan suureksi jakolinjaksi eikä ihme, sillä tilanne uhkaa jo laajan keskiluokankin mahdollisuuksia edetä asumisurallaan.

Anne Viita

toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry

