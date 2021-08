Main ContentPlaceholder

Mielipide | Kolumni

Luulin juosseeni vuosikymmenet missä huvittaa, kunnes huomasin olleeni teiden vanki

Kun on tie, on kuljettava sitä pitkin. Sellainen on ihmisen luonto.

Olen juossut koko aikuisikäni. Kun olen muuttanut uuteen kaupunkiin tai kaupunginosaan, lähialueet ovat tulleet tutuksi hölkkäämällä. Olen hölkännyt teitä, ulkoilureittejä ja puru­ratoja. Vuodesta toiseen. Viime vuosi­tuhannelta alkaen. Juoksussa parasta on aina minulle ollut maiseman vaihtuminen. Tavoitteellisempina juoksuaikoina olen kokeillut juosta kuntosalin juoksumatolla. Kokemus on ollut kauhea. Yllättävää sinänsä, ehdin tuijottaa kivi­tuhkaisten ulkoilureittien puita pari­kymmentä vuotta ennen kuin löysin niiden takana olevan metsän. Joitain vuosia sitten, tuolloin jo toinen jalka vahvasti keski-iässä, luin polkujuoksusta. Se on ihan samaa juoksua, mutta kunnollisten hölkkä­reittien sijaan kelvottomia kinttu­polkuja pitkin. Pidin ideaa vähän typeränä, koska kyllähän sitä mieluummin juoksee paremmalla kuin huonommalla polulla. Jostain syystä päätin kuitenkin kokeilla. Kokemus räjäytti tajunnan, jopa koomisesti. Siirtyminen rakennetuilta väyliltä metsien polkuverkostoihin tarjosi tunteen lähes rajattomasta vapaudesta. Olin ollut tietämättäni rakennettujen ulkoilureittien vanki. Jos kinttupolkuhölkkä vaikutti ennen polku­juoksun kokeilua hörhöjen urpoilulta, niin umpihankihiihdon järjettömyys ja naurettavuus oli minulle selviö syvälle nelikymppisyyden tuolle puolen. Uralla suksi luistaa. Miksi rämpiä ryteikössä? Pari vuotta sitten uusia suksia hankkiessa mikään muu kuin ratavarustus ei olisi tullut mieleenkään. Kuten arvata saattaa, tein myös suksilla täyskäännöksen. Kokeilin viime talven hyvien lumien kunniaksi metsäsuksia, sivakoin ladulta umpi­hankeen, ja tulin pois vasta lumien sulettua. Umpihankihiihto oli samalla tavalla hankalaa, raskasta ja riemastuttavan vapauttavaa kuin polkujuoksu. Uusia reittejä ei tarvinnut hakea vieraista maista ja suurista tapahtumista, kun takapihaltakin aukesi loputon määrä pieniä, tuntemattomia seikkailuja. Tuntui, että olin haaskannut vuosia tuntemattomien perässähiihtäjänä. Koska tarinassa on syytä olla opetus, olkoon se tämä: jos juokseminen tai hiihto kiinnostaa, kannustan lämpimästi kokeilemaan polkujuoksua tai umpihanki­hiihtoa, mielellään jo ennen keski-ikäistymistä. On turha haaskata koko nuoruutta seuraamalla pelkästään muiden kulkemia polkuja. Vaikka kuntoilu ei kiinnostaisikaan, voi välillä pohtia, mitkä ovat omassa elämässä alitajuisia rajoja asettavat urat. Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain umpihanki. Kirjoittaja on HS:n kehityspäällikkö.