Kela ei siirrä oma-aloitteisesti ketään työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mika Lille kirjoitti vammaisten henkilöiden siirtämisestä työkyvyttömyyseläkkeelle (HS Mielipide 22.6.). Hän esitti kirjoituksessaan, että Kela siirtää vammaisia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle liian matalalla kynnyksellä.

Kela ei siirrä oma-aloitteisesti ketään työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläke voidaan myöntää vain ihmiselle, joka on hakenut sitä ja täyttää lain edellytykset etuuden saamiselle. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 16–64-vuotiaalle, joka ei sairauden, vian tai vamman takia pysty kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön. Kela myös arvioi eläkkeenhakijan oikeuden Kelan järjestämään kuntoutukseen aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista. Kelasta ei voi saada osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkepäätökset perustuvat lakiin. Lainsäädännöllä on haluttu myös helpottaa ihmisten siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään ja työskentelyä työkyvyttömyyseläkkeellä.

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen työhönpaluun edistämislain tarkoituksena on tukea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien paluuta työhön ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita tänä vuonna enintään 837,59 euroa kuukaudessa ilman vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen maksun jatkumiseen. Jos ansioraja ylittyy, työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään.

Menettelyn tarkoituksena on tukea työkyvyttömyyseläkeläisten työhönpaluuta. Jos ansioraja ylittyy kahden vuoden lepäämisajan jälkeen, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan. Tällöin voidaan ajatella, että työkyvyttömyyseläkkeeltä on onnistuttu palaamaan työhön, mikä on oikein hyvä asia.

Kela tukee työkyvyttömyyseläkeläisten paluuta työhön voimassa olevan etuuslainsäädännön puitteissa. Kela ei voi vaikuttaa siihen, onko osatyökykyisille sopivaa työtä tarjolla. Lille nostaa mielipidekirjoituksessaan kuitenkin esiin tärkeän näkökulman osatyökykyisten ihmisten mahdollisuuksista siirtyä työmarkkinoille.

Milla Kaitola

etuuspäällikkö

Heidi Heikura

vastaava suunnittelija

työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kela

