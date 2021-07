Kyberuhkilta on suojauduttava perusoikeuksia kunnioittaen

Viranomaiset ja yritykset suojaavat yhteiskuntaa yhdessä, ja työnjako viranomaisten kesken on selvä. Yhteistyötä voidaan vielä syventää.

Julkisessa keskustelussa on noussut esiin huoli siitä, etteivät kyberuhkien torjumista koskevat vastuut ole selviä. Syynä epätietoisuuteen lienee ainakin osittain se, ettei viranomaistoiminta voi olla julkista, kun uhkan taustalla on valtiollinen toimija.

Viranomaisten kesken työnjako on kuitenkin selvä, ja siitä säädetään lailla. Suomen kybersuojaus toimii aktiivisesti ja torjuu uhkia jatkuvasti.

Kyberturvallisuuskeskus ja suojelupoliisi eivät vain kerää tilannekuvaa poikkeamista, vaan ne myös pysäyttävät käynnissä olevia kyber­uhkia. Jos uhka toteutuu ja tunkeutuminen onnistuu, viranomaiset auttavat yritystä rajaamaan vahinkoa. Suojelupoliisin uudet tiedustelutoimivaltuudet ovat vahvistaneet Suomen edellytyksiä torjua vakoilua kybermaailmassa.

Myös päätöksentekomalli on selvä. Maan ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto päättää Suomen vastatoimista ja oikeuslaitos rikosseuraamuksista.

Suojelupoliisi havaitsi vuonna 2020 eduskuntaan kohdistuvaa APT31-verkko­vakoilutoimintaa. Tästä käynnistyi nopeasti viranomaisten yhteisponnistus, jossa suojelupoliisi ja Kyberturvallisuuskeskus toimivat yhdessä eduskunnan kanssa uhkan torjumiseksi ja vahingon rajaamiseksi. Keskusrikospoliisi aloitti rikostutkinnan.

Hyökkäys tunnistettiin ja saatiin pysäytettyä. Vastuunjako toimi hyvin.

Viranomaisten rinnalla kyberuhkia torjuvat Suomessa tuhansien yritysten ja organisaatioiden tietoturva-ammattilaiset. Suomessa yritykset omistavat suurelta osin kriittisen infrastruktuurin ja hallinnoivat valtavaa datamassaa. Yritysten rooli Suomen kyberympäristön turvaamisessa on olennainen. Kyberturvallisuuskeskus ja suojelupoliisi antavat niille tukea.

Sotilaalliset kyberuhkat ovat korostuneet julkisuudessa, mutta niiden torjumisessa on kyse hyvin poikkeuksellisista tilanteista. Siviiliyhteis­kuntaa viranomaiset ja yritykset suojaavat kybermaailmassa joka päivä.

Fyysisessä maailmassa erilaisia uhkia torjuvat niihin erikoistuneet viran­omaiset. Poliisi estää ja tutkii rikoksia, suojelupoliisi torjuu vakoilun ja terrorismin kaltaisia kansalliseen turvallisuuden uhkia ja Puolustusvoimat sotilaallisia uhkia. Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviran­omainen, joka kehittää ja valvoo verkkojemme toiminta­varmuutta ja turvallisuutta sekä tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Kybermaailma ei ole muusta yhteiskunnasta erillään. Myös kyber­maailmassa uhkat ovat moninaiset – samoin niiden torjumiseen tarvittavat viranomaiset ja yritykset omine työkaluineen. Niin pitääkin olla, sillä kullakin on oma tärkeä tehtävänsä. Kybersuojauksen kokonaisuus syntyy huolella oman tehtävänsä hoitavista toimijoista ja jatkuvasta tiedon­vaihdosta.

Siviiliyhteiskuntaan kohdistuva hyökkäys­liikenne kulkee suomalaisten yritysten ja kansalaisten tavallisen, luottamuksellisen viestin suojaa nauttivan viestiliikenteen joukossa. Maan rajojen koskemattomuutta voidaan valvoa koko ajan, mutta verkko­ympäristön valvonta ei oikeus­valtiossa voi koskaan olla yhtä suoraviivaista. Verkossa on suojattava kansalaisten sananvapauden ja luottamuksellisen viestinnän lisäksi yritysten liiketoimintaa sekä valtion päätöksenteko­koneistoa ja demokratiaa.

Verkossa tietoliikenteen seuranta edellyttää perustellusti aina jotain uhkaa ja seurannan tarkkaa kohdentamista uhkan perusteella. Näin suojellaan sivullisten perusoikeuksia.

Hallitus hyväksyi kesäkuussa kyber­turvallisuuden kehittämisohjelman, joka hahmottelee kyberturvallisuuden kehittämisen suuntaviivoja tuleville vuosille. Ohjelma nostaa esiin monia tärkeitä kehittämiskohteita.

Suomessa on pulaa kyberosaajista. Heitä tarvitaan lisää yrityksiin ja viranomaisiin, sillä koko yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvää vauhtia.

Ohjelma tunnistaa myös yksityisen tietoturva­sektorin roolin. On koko Suomen etu, että Suomessa on vahva kyberyritysten kenttä. Viran­omaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä kyberturvallisuuden parantamiseksi on syytä syventää entisestään.

Antti Pelttari ja Kirsi Karlamaa

Pelttari on suojelupoliisin päällikkö. Karlamaa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja.

