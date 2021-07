Leikkipuistojen uima-altaat pidetään edelleen kuivina, ja vaihtoehtoisia uimapaikkoja on tarjolla hyvin niukasti.

Korona-aika on osunut kovaa helsinkiläisiin lapsiin. Perheen pienimmät eivät ole päässeet leikkimään leikkipaikkoihin tai uimahalleihin koko talvena, eikä osa taaperoista ole päässyt tutustumaan ikätovereihinsa. Kouluikäiset luopuivat harrastuksistaan kuukausien ajaksi. Osa perheistä voi huonosti.

Nyt näyttäisi vihdoin olevan tarpeeksi turvallista päästää lapset pulikoimaan ulkoaltaille tai uimarannoille. Kovilla helteillä se on parasta mahdollista puuhaa, varsinkin kun useilla lapsiperheillä ei ole lomareissuja tiedossa.

Jostain käsittämättömästä syystä lasten lähipalveluja ei ilmeisesti koronaan vedoten kuitenkaan vielä avata. Leikkipuistojen uima-altaat pidetään kuivina jo toista kesää putkeen. Myös puistoruokailuja ja wc-tilojen käyttöä on rajoitettu. Tässäkin syynä lienee ”tartuntariski”. Sama riski ei näytä koskevan aikuisia terasseilla ja ravintoloissa.

Vaihtoehtoja lähipuistojen uimapaikoille on tarjolla hyvin niukasti. Vantaanjoen uimarannoilla ei suositella uimista, Pirkkolan Plotti on remontissa, eikä uimahalleista ole auki kuin osa.

Haluaisin muistuttaa, että meillä aikuisilla on vastuu lasten hyvinvoinnista. Uimaan pääseminen ei tunnu välttämättä isolta asialta, mutta sitä se on. Kesää on vielä jäljellä. Annetaan myös lasten nauttia siitä.

Anna Hirvonen

Helsinki

