Annan kolumnisti Kirsi Piha arvioi, että lopettamisesta, keskeyttämisestä, luopumisesta ja lähtemisestä puhutaan liian vähän. Hän viittaa kirja­hyllyssään olevaan Marti Smyen teokseen Is It Too Late to Run Away and Join the Circus.

”Tarvitsemme luopumisen taitoa, mutta onko pakko jättää kaikki ja karata sirkukseen?”

”Todellisuudessa sirkus on myös kovaa työtä, armotonta harjoittelua, kaatumista, loukkaantumista, sinnikkyyttä, jaksamista, kipua ja itsensä äärirajoille viemistä. Se, mikä näyttää kevyeltä, ei olekaan sitä. ”

”Kun siis seuraavan kerran töissä tiukassa paikassa tekee mieli ’karata sirkukseen’, voi olla hyvä muistaa, että ruoho on vihreää sillä puolella aitaa, jossa siitä itse pitää huolta. Työn merkitykseliisyyttä ja imua pitää itse vaalia. Ja usein se tapahtuu riipimällä rikkaruohoja pois.”

”Luopuminen on vaikeaa, voisi melkein sanoa epäinhimillistä. Ihminen pitää mieluusti kiinni siitä, minkä on saanut, oli kyse sitten työpaikasta, omaisuudesta tai vaimosta. Riippumatta siitä, luovatko nämä onnellista elämää.”

”Marie Kondo on luonut kokonaisen luopumisimperiumin pelkästään opettamalla meitä luopumaan tavarasta, tietoisesti minimalisoimaan elämää.”

”Joskus luopumiseen liittyy häpeää. Kokemusta siitä, että jonkun toisen näkökulmasta epäonnistui.”

”Silloin on hyvä muistaa sirkuksen illuusio. Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää.”

Suomen Kuvalehdessä kirjailija Sofi Oksanen analysoi rokotevastustajien hampaisiin Kivinokan kesäteatterissa joutunutta Uppo-Nallea.

”Rohkeusrokote on ollut Uppo-Nallen matkassa yli 40 vuotta, mitä vihakampanjoijat eivät millään usko. Tarinan ajankohtaisimmat aihepiirit löytyvät silti muualta kuin lääketieteestä.”

”Elina Karjalaisen näytelmä on suuri tarina vieraan pelosta, maahanmuuttajuudesta ja rasismista.”

”Klassikoksi päätyvät vain aikaa kestävät teokset, jotka puhuttelevat yleisöä vuosikymmenestä toiseen universaalein hahmoin. Sellainen on Uppo-Nalle, merestä Reeta-tytön käsiin ajautunut pehmolelu, jolta poliisi alkaa tentata henkilöllisyyspapereita hädin tuskin turkin kuivuttua.”

”Karvatassu ei tiedä edes syntymäpäiväänsä. Paperitonta muukalaista pidetään myös likaisena, eikä Reetan äiti innostu tyttärensä ystävyydestä nallen kanssa.”

”Viipurilaissyntyinen Elina Karjalainen oli itse evakko. Ksenofobiaan liittyvä tematiikka oli tuttua hänelle myös henkilökohtaisesti.”