Tienvarsilla tehtävien niittotöiden työturvallisuus on puutteellista

Niittotyöt ovat käynnistyneet tiestöllä ‒ ja hyvä niin. Pääkaupunkiseudun pääväyliä säännöllisesti ajaessani olen kuitenkin havainnut, kuinka heikolla tolalla töiden työturvallisuus on. Ennakkovaroituksia ei ole, nopeusrajoituksia ei useinkaan ole laskettu, eikä törmäysvaimennusajoneuvoa käytetä, vaikka Väyläviraston työturvallisuusmääräyksissä niin edellytetään, mikäli työ tapahtuu kaistalta tai pientareelta käsin. Viimeisimpien viikkojen aikana olen joutunut useisiin vaaratilanteisiin sen takia, että vieressäni ajava on ollut vähällä vaihtaa kaistaa kylkeeni havaittuaan äkillisesti edessään olevan niittokoneen. Jopa käsinniittoja on tehty pientareelta ja kaistanreunasta käsin ilman varojärjestelyjä.

Työturvallisuusmääräykset eivät saa olla korulauseita. Tiestöllämme työtä tekevien henki ja terveys ovat jo valmiiksi aivan riittävässä vaarassa. Lisäksi on huomautettava, että työturvallisuudesta tinkivät urakoitsijat saavat perusteetonta kilpailuetua, jos asiaan ei puututa napakasti tilaajan eli ely-keskuksen tasolta.

Roope Kauhanen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.