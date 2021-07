Taloyhtiöiden lisääntynyt edunvalvontatarve liittyy isännöintiyritysten aggressiiviseen liiketoimintamalliin, jolla ne pyrkivät rahastamaan taloyhtiöitä. Tutkinnassa oleva hintakartelli on vain yksi esimerkki tästä.

Toimittaja Juha-Pekka Raeste kirjoitti (HS 19.6.) taloyhtiöaktiivien oikeutetusta huolesta. Isännöintiyritysten suuri vaikutusvalta Kiinteistöliitossa ja sen paikallisyhdistyksissä tekee edunvalvonnasta epäilyttävää.

On erikoista, että Kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Harri Hiltunen kuittasi taloyhtiöiden huolet toteamalla niiden olevan ”ihan absurdia ja tuulesta temmattuja”. Millä muulla etujärjestön johtajalla on varaa vastata näin töykeästi jäsentensä huoleen?

Hiltunen totesi myös, etteivät paikallisyhdistykset edes ole osa Suomen Kiinteistöliittoa vaan täysin itsenäisiä yhdistyksiä. Lisäksi hän puhui ”vääristä mielikuvista” ja ”sisäisistä valtapeleistä”. Juttua lukiessa tuli tunne, että kalikka oli kalahtanut.

Taloyhtiöiden lisääntynyt edunvalvontatarve liittyy isännöintiyritysten aggressiiviseen liiketoimintamalliin, jolla ne pyrkivät rahastamaan taloyhtiöitä kaikin tavoin. Tutkinnassa oleva hintakartelli on vain yksi esimerkki tästä. Koska liiketoimintamalli on kehitetty Suomen isännöintiliiton piirissä, kutakuinkin jokainen vähänkin isompi isännöintiyritys noudattaa samaa mallia. Tämä vaikeuttaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia valita niin sanottu perinteinen isännöitsijä. Mielestäni on selvää, että tässä on nyt Kiinteistöliiton tärkein edunvalvontatehtävä. Yhtä selvää on, että isännöintiyritysten edustajat eivät tätä tue. Niille kyse on rahasta.

Suomessa toimii neljä Suomen kiinteistöliiton paikallisyhdistystä, jotka omistavat paikallisen isännöintiyrityksen. Nämä paikallisyhdistykset saavat siis pääosan varoistaan isännöintiliiketoiminnan tuotosta. Miten tällainen paikallisyhdistys voi valvoa taloyhtiöiden etua edes teoriassa?

Hiltunen kertoi Kiinteistölehdessä (6/2021), että itse asiassa ”Kiinteistöliiton tarkoituksena on toimia koko kiinteistöalan, ei vain asunto-osakeyhtiöiden, etujärjestönä”. ”Koko kiinteistöala” kattaa ilmeisesti myös isännöintiliiketoiminnan. Taloyhtiöiden tulisi mielestäni nyt herätä ja vaatia Kiinteistöliittoa käynnistämään edunvalvonta isännöintiyritysten aggressiivisen liiketoiminnan taloyhtiöille aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi.

Mikko Virkamäki

asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Helsinki

