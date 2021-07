Lämpötilan nousun hillitseminen edellyttää maailmanlaajuisten päästöjen leikkaamista puolella vuoteen 2030 mennessä.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan koronaviruspandemia on tulevaisuuden kenraaliharjoitus. Lämpenevä ilmasto levittää trooppisia sairauksia uusille alueille. Suuret tuotantoeläinten keskittymät lisäävät uusien sairauksien riskiä ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Ilmaston, biodiversiteetin ja ihmisten välinen riippuvuussuhde ei ole koskaan ollut yhtä ilmeinen.

Pandemiasta huolimatta siirtymä kohti hiilineutraalia taloutta kiihtyy. Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, ja Britannia on kirjannut 2050 nollapäästöt lainsäädäntöönsä. On kuitenkin siirryttävä kunnianhimoisista tavoitteista tekoihin.

Lämpötilan nousun hillitseminen edellyttää maailmanlaajuisten päästöjen leikkaamista puolella vuoteen 2030 mennessä. Merkittävistä päästöjen aiheuttajista vain EU, Yhdysvallat ja Britannia ovat tähän mennessä sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Esimerkillämme on merkitystä.

Yksi pandemian vuoksi siirretyistä tapahtumista on YK:n ilmastosopimuksen osapuoli­kokous, COP26, joka järjestetään marraskuussa Glasgow’ssa. COP26 on jatkoa vuoden 2015 Pariisin ilmastokokoukselle. Kokouksella on neljä keskeistä tavoitetta: rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 asteeseen, panostaa ilmastorahoitukseen, tukea haavoittuvassa asemassa olevia maita sekä lisätä kansainvälistä yhteistyötä.

Nollapäästöt edellyttävät kokonaisvaltaista talouden siirtymää: yritysten, pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä sijoittajien liiketoiminnan sopeuttamista. Professori Partha Dasguptan raportin mukaan ilmastonmuutos ja luontokato ovat merkittäviä talouden riskitekijöitä. Tarvitsemme talousjärjestelmän, joka tukee kestävää kulutusta ja tuotantoa. Hiilidioksidin hinnoittelu, jota myös valtiovarainministerien ilmasto­koalitio Suomi puheenjohtajanaan tukee, on yksi keino ohjata päästöjen vähentämistä.

Mikäli emme tue haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä muuttuvaan ilmastoon sopeutumisessa, tulevat konfliktit ja ilmastopakolaisuus heijastumaan yhteiskuntiimme.

Tuki ei tarkoita vain taloudellisia avustuksia, vaan esimerkiksi panostamista puhtaaseen energiaan. Myös Suomessa ja Britanniassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää runsaasti hiilidioksidipäästöjä tuottavilla aloilla työskentelevien tukemista muihin tehtäviin siirtymisessä.

Maittemme ilmastoyhteistyötä tulee tiivistää entisestään. Suomi on edelläkävijä niin Pohjoismaissa kuin EU:ssa. Kesäkuussa Britanniassa järjestettiin G7-huippukokous, jonka osallistujat sitoutuivat muun muassa tukemaan kestävän teknologian saavutettavuutta kehittyvissä maissa.

Vaikka Suomi ja Britannia eivät voi yksin ratkaista ilmastokriisiä, teoillamme on vaikutusta. On yhteinen haasteemme varmistaa, että pandemian jälkeinen talouskasvu on kestävää. Uusiutuvan energian laskeva hinta, päästöttömien ajoneuvojen yleistyminen sekä työpaikkojen kasvu matalapäästöisillä aloilla osoittavat, että tulevaisuus on jo täällä.

Tom Dodd

Britannian suurlähettiläs

Jan Wahlberg

Suomen ilmastosuurlähettiläs

