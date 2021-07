Nikotiini­korvaus­tuotteiden, kuten muidenkin lääkkeiden, osalta neuvonta ja tuki ovat osa onnistunutta hoitoa. Jos tuki puuttuu, tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa.

Helsingin Sanomien taannoisessa jutussa (HS 22.6.) Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli nostaa esiin, että kauppojen roolia monipalvelupisteenä voisi vahvistaa esimerkiksi itsehoitolääkkeiden myynnillä. Tätä perusteltiin muun muassa tupakoinnin vähentymisellä nikotiinikorvaustuotteiden päivittäistavarakauppaan tulon jälkeen. Valitettavasti kuvattua syy-seuraussuhdetta ei ole osoitettu.

Nikotiinikorvausvalmisteiden myynti sallittiin vähittäiskaupoille vuonna 2006. Kyseiset valmisteet ovat Suomen myydyimpiä lääkkeitä, ja niiden myynti onkin lähes kolminkertaistunut vapautuksen jälkeen. Mutta missä ovat tupakoinnin lopettajat?

On totta, että tupakoitsijoiden määrä on laskenut 2000-luvulla, mutta taustalla on myös monia muita muutoksia. Ravintoloissa ja baareissa ei enää tupakoida yhtä estottomasti kuin yli kymmenen vuotta sitten. On säädetty lakia tupakoinnin lopettamisesta, siirretty tupakkatuotteita sermien taakse, ja lisäksi mielikuvat ovat muuttuneet. Kuitenkin nikotiinikorvaustuotteiden käyttö lopetusyritysten apuna on lisääntynyt vain vähän, noin neljällä prosenttiyksiköllä vapauttamisen jälkeisenä aikana. Se ei ihan korreloidu myyntien eksponentiaalisen kasvun kanssa.

Itse asiassa muutama vuosi sitten ilmestyneessä väitöskirjassa kansainvälisestä kirjallisuudesta ei löytynyt yhteyttä nikotiini­korvaus­valmisteiden myynnin vapautuksen vaikutuksesta tupakoinnin lopettamiseen. Kaikki eivät käytä nikotiini­korvaus­valmisteita lopettaakseen tupakointia, valmisteita saatetaan käyttää liian pienellä annostuksella tai niitä ei haluta käyttää, sillä nikotiini on riippuvuutta aiheuttava.

Jos tuki puuttuu, tupakoinnin lopettaminen on käytännössä aika vaikeaa, mutta riippuvuus nikotiiniin voi säilyä. Nikotiini­korvaus­tuotteiden, kuten muidenkin lääkkeiden, osalta neuvonta ja tuki ovat osa onnistunutta hoitoa. Farmaseuttisen henkilökunnan antama neuvonta ja tuki on todettu vaikuttavaksi myös tupakasta vieroitukseen Käypä hoito -suosituksen yhteydessä. Kansanterveydellisesti oikealla lääkkeiden käytöllä on äärimmäisen suuri merkitys.

Onkin kysyttävä, onko kukaan nähnyt kaupan nikotiinikorvausvalmisteiden luona ketään, jolta olisi voinut pyytää apua ja kannustusta tupakoinnin lopettamiseen? Hienoa, jos heitä on ollut! Sitten en vain itse ole nähnyt. Lääkkeiden osalta pelkkä valmiste ei takaa onnistunutta lopputulosta. Tarvitaan myös neuvontaa ja apua.

Antti Kataja

puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.