Hallituksen esittämä lesken­eläkkeen määräaika­esitys on kyseenalainen

Tulevaisuudessakin suurin osa leskistä on eläkeikäisiä, eikä leskeneläkkeen määräaikaistaminen vastaa vanhenevien leskien toimeentulotarpeita.

Joitakin viikkoja sitten eduskunta lähetti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan hallituksen esityksen, joka sisältää lakisääteisiä perhe-eläkkeitä koskevia muutoksia. Keskeisimmän muutoksen toteutuessa työeläkejärjestelmästä maksettaisiin leskeneläkettä vain 10 vuoden määräajan. Jos eläkkeensaajana on myös lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi, maksettaisiin leskeneläkettä aina vähintään nuorimman lapsen 18 vuoden ikään asti.

Muutokset koskisivat vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä ja vain lain voimassa ollessa tapahtuvia kuolemia. Muilla leskillä säilyisivät nykyiset säännökset paitsi, että leskeneläke laajenisi myös ehdot täyttäviin avopareihin. Muutokset tulisivat voimaan jo vuoden 2022 alusta.

Esityksen perusteluina todetaan, että tavoitteena on ”ajanmukaistaa” lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Perheiden rakenne on muuttunut, mikä osaltaan vaatii huomioimista. Hallituksen esittämä leskeneläkkeen määräaikaistaminen on Suomen oloissa poikkeuksellisen radikaali ja periaatteita muuttava varsinkin, kun eläkkeen päättymisen jälkeiseen aikaan ei ole esitetty mitään kompensoivia muutoksia. Tämä on puute, kun tiedetään, että eläkeläisten määrä kasvaa voimakkaasti. Tulevaisuudessakin lähes kaikki lesket ovat edelleen eläkeikäisiä, jotka tulojen vähentyessä tarvitsevat enenevästi yhteiskunnan palveluja.

Suuri virhe aiheutuu siitä, että leskeneläkkeen määräaikaistaminen ei vastaa vanhenevien leskien toimeentulotarpeita. Leskeneläke loppuu, kun tarve kasvaa.

Uutta etuutta hallitus luonnehtii ”sopeutumisvaiheen” toimeentuloturvaksi. Mihin esimerkiksi eläkeläisleskien pitäisi sopeutua ja miten?

” Leskeneläke loppuu, kun tarve kasvaa.

Elämisen laatuun vaikuttaa toimeentuloturvan lisäksi esimerkiksi terveys. Ensin leski murehtii puolisonsa kuolemaa, mahdollisesti pitkäänkin. Viimeisenä vaiheena hän joutuu ”sopeutumaan” mahdollisiin vaikeuksiin, kun leskeneläke loppuu.

Hallituksen esittämät muutokset ovat työmarkkinajärjestöjen keskinäisen sopimuksen mukaisia. Lakisääteinen perhe-eläketurva ei kuitenkaan ole vain työmarkkinakysymys, vaan paljon laaja-alaisempi Suomen yhteiskuntapolitiikan kohde. Eduskunnan velvollisuus on varmistaa, että muutos kattaa tarpeellisen toimeentulon myös tästä näkökulmasta. Lisäselvityksiä tarvitaan.

Yhteiskunnan kannalta on huomattavaa, että leskeneläkkeet määräytyisivät kymmeniä vuosia kahden erilaisen säännöstön mukaan. Tilanne johtanee laajaan tyytymättömyyteen väestön keskuudessa. Vaikutuksiltaan täysitehoisia muutokset olisivat vasta yli 50 vuoden kuluttua. Nettosäästöt olisivat hyvin vähäisiä, ja julkisen sektorin menot kasvaisivat.

Nykyinen perhe-eläkesäännöstö mukautuu automaattisesti ja hyvin tulevaisuudessa tapahtuvaan taloudelliseen kehitykseen, olipa se myönteinen tai kielteinen. Nykyisten säännösten mukaiset perhe-eläkemenot ovat työtuloihin verrattuna nyt 1,8 prosenttia ja alenevat tulevaisuudessa matalalle yhden prosentin tasolle. Nykyjärjestelmän säilyttäminen olisi täysin perusteltua, ainakin toistaiseksi.

Uudet järjestelmämuutokset on mietittävä huolellisesti. Ylilyöntejä ei saisi tulla. Tarvittavat tarkistukset ovat luonnollisesti paikallaan.

Markku Hänninen

Eläketurvakeskuksen suunnittelujohtaja 1976–2001, eläkkeellä

Lohja

