Euroopan vastakkaisella laidalla Espanjassa vietettiin viime lauantaita epä­varmoissa tunnelmissa. Maassa loppui tuolloin maski­pakko ulko­tiloissa tietyin poikkeuksin. Maski­pakosta luopumista pidettiin symbolisena merkkinä siitä, että pahin vaihe on koronavirus­epidemiassa vihdoin ohi. Yli puolet espanjalaisista on jo saanut ensimmäisen rokotteen.

Espanjalaisten reagointi maski­pakosta luopumiseen oli ristiriitaista. Maskit eivät hävinneet kaduilta kuin taikaiskusta. Osa ihmisistä juhli luopumista avoimesti, mutta osa jatkoi maskien käyttöä. Asiantuntijat pelkäsivät erityisesti nuorten tulkitsevan väärin, että epidemia olisi jo ohi. Espanjassa onkin oltu suorastaan hämmästyttävän paavillisia maskien käytössä.

Epävarmuudelle on hyvät syyt. Espanja on noin 47 miljoonan ihmisen kansakunta, jossa yli 80 000 ihmistä on kuollut korona­virukseen. Todellinen luku on suurempi, sillä koronaviruksen ensimmäisessä aallossa kuoli tuhansia, joita ei ole kirjattu koronavirus­tilastoihin. Lisäksi pandemia on iskenyt syvälle Espanjan turismista riippuvaiseen talouteen.

Espanjalaisten epävarmuudelle löytyy myös ajankohtaisempi syy. Maassa paljastui viime viikolla todellinen koronaskandaali, kun julkisuuteen tuli tieto Mallorcalla tapahtuneesta massatartunnasta. Sen aiheuttivat koululaiset, jotka olivat lähteneet saarelle juhlimaan kouluvuoden päättymistä. Seurauksena oli pelkästään Madridissa satoja uusia tartuntoja, ja ainakin parituhatta madridilaista jouduttiin panemaan karanteeniin. Ja Mallorcalla kävi juhlimassa nuoria ympäri Espanjaa.

Suomessa olisi helppo kauhistella espanjalaisten nuorten hölmöilyjä ja välinpitämättömyyttä, jos meillä ei olisi omaa jalkapallon EM-kisoihin liittyvää skandaaliamme. Jalkapallon EM-kisoista Pietarista Suomeen palanneet kisaturistit ovat tuoneet mukanaan Suomeen satoja koronavirustartuntoja. Kaiken lisäksi suurimman osan tartunnoista pelätään olevan viruksen aiempaa helpommin tarttuvaa deltavarianttia.

Espanjalaisten nuorten ajattelemattomuutta on kuitenkin helpompi ymmärtää kuin suomalaisia kisaturisteja. Venäjän ja erityisesti Pietarin epidemiatilanne ei ole voinut olla kenellekään yllätys, vaikka Venäjä on peitellyt koronavirustilanteensa vakavuutta. Venäjän ja Pietarin todellista tilannetta ei taida tietää kukaan. Sitä suuremmalla syyllä kaupungissa vierailuja pitäisi välttää.

Ylipäätään voi kysyä, miksi Euroopan jalkapalloliitto Uefa antoi ja antaa järjestää pelejä Pietarissa? Katsojien terveyden vaarantavassa toiminnassa ei ole järkeä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti toukokuussa, että se suosittelee katsomaan EM-jalkapallon ottelut kotona. Koronavirus­pandemia ei ole kadonnut mihinkään, varoitti THL:n Mika Salminen. ”Paikan päälle peleihin matkustamiseen liittyy merkittävä tartunnan riski.”

THL:n viestintä ei olisi voinut olla selkeäsanaisempaa.

Suomalaisten jalkapalloturistien toiminta harmittaa erityisesti niitä, jotka ovat tunnollisesti eläneet rajoitusten mukaisesti pitkälti yli vuoden. Heidän harmituksensa on inhimillistä ja perusteltua.

Pietarin jalkapalloturistit ovat omalla hölmöilyllään pilanneet sen positiivisen ilmeen, jonka Huuhkajien fanit saivat ympäri Eurooppaa dramaattisen Tanska-ottelun toiminnallaan. Toivoa saattaa, että nyt on sentään otettu opiksi. Tosin Pietariin on kuulemma yhä menijöitä.

Mallorcan ja Pietarin tapahtumat osoittavat, miten väsyneitä olemme koronavirukseen. Näyttää siltä, että tie ulos pandemiasta on skandaaleilla kivetty, eikä sille luultavasti voi yhtään mitään. Koronavirus lienee tullut joissain muodoissa jäädäkseen.

Ei nyt kuitenkaan pudoteta palloa maaliviivalla, eihän?

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.