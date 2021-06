Kesällä henkilöstö muodostuu vakinaisista ja määräaikaisista työntekijöistä. Asetus määrää henkilöstön määrän.

Varhaiskasvatuksen opettaja Helsingin kaupungilta (HS Mielipide 24.6.) kirjoitti varhaiskasvatuksen lomajärjestelyistä ja henkilöstön riittävyydestä kesäaikana. Asia on tärkeä niin lasten, henkilöstön kuin perheidenkin näkökulmasta.

Henkilöstömäärä on määritelty asetuksessa, ja sen mukaisesti teemme työaikasuunnittelua, jotta meillä on koko vuoden ajan oikea määrä henkilöstöä töissä suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Kun lapsia on poissa, voi henkilöstöäkin olla lomalla, ja kun kaikki lapset ovat paikalla, on vakituisen henkilöstön läsnäolo tärkeää, jotta lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta.

Kesän 2021 osalta varhaiskasvatusyksiköiden esihenkilöt ovat suunnitelleet henkilöstön määrän perheiltä saatujen lasten läsnäolotietojen mukaisiksi. Kesäkauden henkilöstö muodostuu vakinaisista ja määräaikaisista työntekijöistä. Sijaiskieltoa Helsingin kaupungilla ei ole. Varmistamme, että kaikkina toimintapäivinä päiväkodissa on asetuksen mukainen henkilöstömäärä suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Tästä vastaa päiväkodin johtaja. Kesällä 2019 kesäkuussa on ollut paikalla 59 prosenttia lapsista, heinäkuussa 11 prosenttia ja elokuussa 46 prosenttia. Viime vuonna kesäkuussa on ollut paikalla 51 prosenttia lapsista, heinäkuussa 13 prosenttia ja elokuussa 57 prosenttia.

Olemme kuluvan toimintavuoden aikana kehittäneet työkaluja, joilla pystymme entistä paremmin ennakoimaan ja seuraamaan lasten määrää vuoden aikana. Tavoitteenamme on laadukas varhaiskasvatus kaikille lapsille ja hyvinvoiva henkilöstö koko toimintavuoden aikana.

Ulla Lehtonen

vs. varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.