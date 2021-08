Nykyisin leikki on valjastettu opetuksen välineeksi, mutta tulevaisuuden työelämässä tarvitaan mielikuvitusta – eikä mikään kehitä luovuutta niin kuin vapaa leikki.

Lapseni ei viime luku­vuonna yhtäkkiä enää halunnutkaan mennä päiväkotiin. Aina aiemmin hän oli mennyt sinne reippaasti. Aavistelin sen johtuvan siitä, että kuusi­vuotiaana hän oli eskarilainen, eikä vapaalle leikille enää ollut yhtä paljon aikaa kuin aiemmin.

Lapsi oli kuitenkin onnekas, sillä muutaman vuoden kuluttua voi olla niin, että jo kaikkien viisivuotiaiden on pakko osallistua esi­kouluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokeilee kaksivuotista esikoulua yli sadassa kunnassa. Onneksi lapseni päiväkoti ei kuulunut näihin.

Kun lastentarha-aate aikanaan tuli Suomeen 1850-luvulla, sen esikuvana oli Friedrich Fröbelin pedagogiikka. Sen esittelemät aatteet olivat aikanaan radikaaleja, kuten se, että leikki on olennainen osa lapsuutta. Aikuisen osuus leikissä oli Fröbelin mukaan passiivisen tarkkailijan rooli. Lapsen tuli saada itse luoda leikkinsä.

Jäänteenä tästä on jäänyt elämään lause ”leikki on lapsen työ”. Nykyisin leikki on valjastettu opetuksen välineeksi. Eskarilaisten leikki on enää harvoin täysin vapaata. Se on leikkiä, jolla on tarkoitus valmistaa lasta koulutusputkeen. Leikkiä, jonka päämäärä on tehdä lapsesta tuottava yhteiskunnan jäsen.

Ongelma on se, että kukaan ei tiedä, millainen tuottava yhteiskunnan jäsen tulevaisuudessa on. Futuristi Perttu Pölönen uskoo, että tulevaisuuden lukujärjestyksessä yksi oppiaine on luovuus. Kun koneet tekevät työt, on työtä jäljellä vain niille, joilla on mielikuvitusta.

On vaikea keksiä asiaa, joka kehittäisi luovuutta paremmin kuin vapaa leikki.

Tutkimusten mukaan suomalaislapset lopettavat leikkimisen hieman nuorempina kuin lapset muissa Pohjoismaissa. Samaisten tutkimus­tulosten mukaan lasten kyky leikkiä pitkäjänteisiä leikkejä on vähentynyt ja leikkimiseen käytetty aika on vähentynyt. Leikkiminen myös lopetetaan nuorempana kuin aiemmin.

Tätä vähäistä leikin aikaa tulee vaalia ja suojella.

Esiopetuksen laajentamisen yhteydessä puhutaan usein lasten edusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Mutta onko kukaan kysynyt asiasta lapsilta? Tai edes heidän vanhemmiltaan?

Varhaiskasvatuskeskusteluissa kyllä kysytään usein, millaisia tavoitteita meillä on lapsellemme. Vastaan aina: ei mitään tavoitteita. Se ei tietenkään riitä vastaukseksi, joten paperiin kirjataan vaikkapa näin: ”Haluan lapseni oppivan oikean kynäotteen.”

Se, mitä minä oikeasti haluan on, että lapseni saa leikkiä vapaasti ja häntä halataan, jos hänellä on paha mieli.

